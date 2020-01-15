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UBP'den YDP'ye seçim ziyareti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde sivil toplum örgütü ve siyasi partilere ziyaret başlattı. Bu çerçevede UBP’den bir heyet Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

UBP'den YDP'ye seçim ziyareti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde sivil toplum örgütü ve siyasi partilere ziyaret başlattı. Bu çerçevede UBP’den bir heyet Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

15 Ocak 2020 Çarşamba 13:38
UBP'den YDP'ye seçim ziyareti

UBP, CUMHURBAŞKANI ADAYININ AÇIKLANMASI ÖNCESİNDE ZİYARETLER BAŞLATTIBU BAĞLAMDA UBP’DEN BİR HEYET YDP’Yİ ZİYARET ETTİ

ZİYARETTE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİYLE İLGİLİ İSTİŞARELERDE BULUNULDU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde sivil toplum örgütü ve siyasi partilere ziyaret başlattı. Bu çerçevede UBP’den bir heyet Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki UBP heyeti ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı başkanlığındaki YDP heyeti saat 14.00’te gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Başbakan Tatar, UBP’nin 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.30’da Sarayönü’ndeki binalarında parti meclisinin toplanmasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleyeceğini hatırlattı ve bunun öncesinde uygun gördükleri partilere ziyarette bulunup onlarla istişare edeceklerini kaydetti.

Geçen Cumartesi günü Arıklı ile ekibinin kendilerini ziyaret ettiğini anımsatan Tatar, bugünkü ziyaretlerinin iade-i ziyaret niteliğinde olduğunu da ifade etti.

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Demokratik meseleler değerlendirilirken bu tür görüşmelerin önemli olduğunu belirten Tatar, “Hem tarihi sorumluluğumuzun yerine getirilmesinde, hem birlikteliğimizin korunmasında hem KKTC’de var olan siyasetin gelişmesinde bizlerin tabanımıza, seçmenimize, vatandaşımıza sorumluluk görevi vardır, dolayısıyla bu görevi yerine getirirken YDP’yi bu anlamlı günde ziyaret ediyoruz “ dedi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da UBP’nin YDP’yi ziyaretinden son derece memnun olduklarını kaydetti.

Arıklı, KKTC’ye inanan siyasi partilerin Cumhurbaşkanlığı gibi önemli seçimlerde bir araya gelmelerini, mümkünse çatı aday etrafında buluşabilmelerini, bu mümkün olmadığı takdirde başka konularda iş birliği yapmalarını desteklediklerini kaydetti.

Bu amaçla geçtiğimiz günlerde UBP’yi ziyaret ederek bir takım istişarelerde bulunduklarını kaydeden Arıklı, UBP’nin Cumartesi günü, kendilerinin de 21 Ocak Salı günü parti meclisini toplayarak adaylarını açıklayacaklarını kaydetti.

Arıklı bugünkü görüşmede, UBP’yle seçim stratejisi ve ikinci turla ilgili bazı detayları konuşacaklarını ifade etti.

Haber: Özlem Güran Akkorlu – Fotoğraf: Süleyman Önal

Son Güncelleme: 15.01.2020 16:52
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