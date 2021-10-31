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UBP 22.Olağan Genel Kurultayı’nda oy verme işlemi sona erdi

31 Ekim 2021 Pazar 18:19
UBP 22.Olağan Genel Kurultayı’nda oy verme işlemi sona erdi

UBP 22. Olağan Genel Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Divan Başkanlığını UBP Milletvekilı Sunat Atun, Başkan Yardımcılığını ise UBP Milletvekili Özdemir Berova yürütüyor.

Kurultayda, UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre yarışıyor. Kurultay’da dün, açılış, raporlarının okunması ve konuşmaların ardından, oy verme işlemine geçildi.

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Dün 13.30’da başlayan oy verme işlemi 21.00’e kadar devam etti. Kurultayının ilk gününde 3 bin 646 üye oy kullandı. Üyeler bugün ise 09.00 -18.00 saatleri arasında oy kullandı.

UBP Tüzüğüne göre, oy kullananların yarıdan bir fazlasını alan aday seçimi kazanmış olacak. Oy verme işleminin saat 18.00’de tamamlamasının ardından oy sayımına geçildi.

Parti Meclisi seçimi sonuçlarının ise sayımın tamamlanmasıyla açıklanması bekleniyor. 

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