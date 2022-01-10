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Tutder pahalılıkla ilgili bilgilendirme kampanyasını yeniden başlattı

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), temel gıda ve temizlik ürünlerinin ucuzlamasına yönelik yapılan öneriler üzerinde Hükümetin adım atmaması gerekçesiyle, konuyla ilgi bilgilendirme kampanyasını yeniden başlattı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 09:45
Tutder pahalılıkla ilgili bilgilendirme kampanyasını yeniden başlattı

TUTDER’den yapılan yazılı açıklamada, gümrük, fon ve katma değer vergisinin temel tüketim maddeleri üzerinde yaratmakta olduğu pahalılığı önleyerek birçok üründe ucuzlatma sağlanması yönünde Dernek tarafından Başbakanlığa, Başbakanlığın isteği üzerine 27 Aralık 2021’de bir çalışma sunulduğu, ancak henüz kendilerine bir yanıt verilmediği belirtildi.

İthal temel gıda ve temizlik ürünlerinden alınan gümrük, fon, KDV ve çeşitli harçlardan bir süreliğine vaz geçilmesinin önerildiği kaydedilen açıklamada, Başbakan’a iletilen çalışmada, yüzde 10 ile yüzde 50 arasında, ortalama yüzde 21 ucuzlama getireceğinin belirtildiği iddia edildi.

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Açıklamada, “Ancak gelinen bu aşamada, ülkemizdeki pahalılığın gerçek nedenleri hakkında halkımızı bilgilendirmek amacıyla başlattığımız kampanyamızı devam ettirmemiz gerektiği ortaya çıkmıştır. Askıya aldığımız sosyal medya ilanlarımız, kısa filmlerimiz bugün itibarıyla yeniden yayında olacak. Kampanyamız çizilen doğrultu da kendi sürecini tamamlayacaktır. Bu süreç içerisinde, Sayın Başbakana sunduğumuz ürün listesini ve market fiyatlarında oluşmasını önerdiğimiz ucuzlamayı da sizlerle paylaşacağız” denildi.

Açıklamada ayrıca, Change.org sitesinde başlatılan Başka Bir Hayat Mümkün kampanyasına destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

İmza kampanyasını seçim sürecinde tüm milletvekili adaylarına ulaştırılacağı, hangi milletvekili adaylarının da kampanyaya destek verdiğinin de paylaşılacağı kaydedildi.


 

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Son Güncelleme: 10.01.2022 10:20
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