banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123673
ALTIN
297.224
DOLAR
5.9373
STERLİN
7.7488
EURO
6.5788
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
YİNE KAZA!
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Türkiye'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne engel

Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Cenevre’de düzenlenen BM Silahsızlanma Konferansı’na gözlemci olarak katılmasını engelledi.

Türkiye'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne engel

Türkiye, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Cenevre’de düzenlenen BM Silahsızlanma Konferansı’na gözlemci olarak katılmasını engelledi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 09:15
Türkiye'den Kıbrıs Rum Kesimi'ne engel

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM Silahsızlanma Konferansı'nda Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında gerginlik yaşandı.

Türkiye'nin temsilcisi konferansta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıllarda Kıbrıs Rum Kesimi'nin konferansa katılmasını reddetmekten kaçındığını belirtti.

Sözcü ancak bu yıl durumun değiştiğini, Ankara'nın Rum kesiminin konferansa katılmak için yaptığı özel talebi desteklemeyeceğini kaydetti. Konferansa üye olmayan Kıbrıs Rum Kesimi oturuma gözlemci olarak katılma talebinde bulunmuştu. Konferansa üye olmayan ülkeler talep etmeleri halinde konferansa gözlemci sıfatıyla katılabiliyor.

65 ülkenin üye olduğu konferansa katılım taleplerinin oy birliği ile karara bağlanması gerekiyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler Türkiye'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik kararını eleştirdi. ABD temsilcisi Robert Wood Ankara'ya itirazını yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

banner317
Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik engel kararı, Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerinin tartışıldığı bir döneme denk geldi.

Hem Kıbrıs Rum Kesimi hem de Türkiye bölgede doğalgaz arama hakkına sahip olduğunu dile getiriyor.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası," Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi başta olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekmişti.

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma Girit Adası'nın doğusunda kalan bölgenin iki ülke tarafından kontrol edilmesini öngörüyor.

Türkiye'nin bu adımına karşı Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve ve Yunanistan EastMed boru hattını hayata geçirdi.

Üç ülke Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz yataklarından Avrupa'ya gaz sevk edecek olan denizaltı doğal gaz boru hattının prensip anlaşmasını ay başında Atina'da imzaladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biyologlar Derneği: “Yeni av yasası bir an önce yürürlüğe girmeli”
Biyologlar Derneği: “Yeni av yasası bir an önce yürürlüğe girmeli”
Evlilik ve düğün hazırlıkları fuarı ile Mobilya Fuarı yarın açılıyor
Evlilik ve düğün hazırlıkları fuarı ile Mobilya Fuarı yarın açılıyor
Çağdaş Müzik Derneği konser veriyor
Çağdaş Müzik Derneği konser veriyor
Beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri Isparta’ya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen gencin karaciğeri Isparta’ya umut oldu
"Türkiye ve KKTC’nin karşı tarafı caydıracak gücü var"
"Türkiye ve KKTC’nin karşı tarafı caydıracak gücü var"
“İkinci tura yakınız”
“İkinci tura yakınız”
Döviz kurları
Döviz kurları
YDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı
YDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı
Hava durumu
Hava durumu
Sürücülerin dikkatine
Sürücülerin dikkatine

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim