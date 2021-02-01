Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye geldi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Çavuşoğlu, bugün saat 15.00 sıralarında Ercan Havaalanı’na vardı.

Çavuşoğlu, ilk ziyaretini saat 15.30’da Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’na gerçekleştirdi. Çavuşoğlu – Sennaroğlu görüşmesi KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşti.



Çavuşoğlu, bugün 16.15’te Başbakan Ersan Saner ve 17.15’te ise Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret edecek.Çavuşoğlu, yarın saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek ve 13.45’te ise Cumhurbaşkanlığı’nda heyetler arası çalışma toplantısı yapılacak.Toplantının ardından Çavuşoğlu, KKTC’den ayrılacak.