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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Başbakanlık’ta

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakanlık’ta bir araya geldi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 19:15
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Başbakanlık’ta

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Başbakanlıkta saat 18.40 sıralarında gerçekleştirilen görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay hazır bulundu. Oktay ve Saner görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

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Son Güncelleme: 07.07.2021 20:07
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