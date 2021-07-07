Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Başbakanlık’ta
Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakanlık’ta bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Başbakanlık’ta
Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakanlık’ta bir araya geldi.
07 Temmuz 2021 Çarşamba 19:15
Başbakanlıkta saat 18.40 sıralarında gerçekleştirilen görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay hazır bulundu. Oktay ve Saner görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.
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