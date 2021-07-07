Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Başbakanlık’ta

Başbakanlıkta saat 18.40 sıralarında gerçekleştirilen görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay hazır bulundu. Oktay ve Saner görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.