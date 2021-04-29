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Türk-sen Başkanı Bıçaklı'dan hükümete eleştiri 

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı açıklama yaptı..

29 Nisan 2021 Perşembe 12:15
Türk-sen Başkanı Bıçaklı'dan hükümete eleştiri 
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Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, Toplu İş Sözleşmesi süresinin sona ermesi halinde yenisi imzalanıncaya kadar eskisi yürürlükte kaldığını belirterek, hükümetin bu uygulamayı değiştirmek istediğini kaydetti. 
Bıçaklı, “Ülkede asgari ücret açlık sınırının altında iken, binlerce çalışan işsiz kalarak açlığa mahkum edilmişken çalışanlar günde 10-12 saat çalıştırılırken bunları düzeltmek için tedbir alması gerekenler çalışanların Toplu İş Sözleşme düzenlerini yok etmek için yasa önerisi hazırlamıştır.” iddiasında bulundu.

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Türk-Sen olarak ilgilileri “bu yanlıştan biran önce vazgeçmeye” davet eden Bıçaklı, “Aksi takdirde çalışma barışı bozulacak ve bunun sorumlusu biz olmayacağız.” ifadelerini kullandı. 
 

                                                                                                             

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Son Güncelleme: 29.04.2021 13:00
Anahtar Kelimeler:
Arslan Bıçaklı
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