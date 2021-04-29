Türk-sen Başkanı Bıçaklı'dan hükümete eleştiri 

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, Toplu İş Sözleşmesi süresinin sona ermesi halinde yenisi imzalanıncaya kadar eskisi yürürlükte kaldığını belirterek, hükümetin bu uygulamayı değiştirmek istediğini kaydetti.

Bıçaklı, “Ülkede asgari ücret açlık sınırının altında iken, binlerce çalışan işsiz kalarak açlığa mahkum edilmişken çalışanlar günde 10-12 saat çalıştırılırken bunları düzeltmek için tedbir alması gerekenler çalışanların Toplu İş Sözleşme düzenlerini yok etmek için yasa önerisi hazırlamıştır.” iddiasında bulundu.



