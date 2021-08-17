Turizm emekçilerine kapalı dönemden kalan bin 500 TL’ler halen ödenmedi

“Ülkemizin lokomotif sektörü turizmin taşıma suyu ile döndürmeye çalıştığı değirmeni, bu değirmene su taşıyan emekçileri, halen söz verilen 1500 TL ödemelerini alamadı” şeklinde süreci anımsatan Turizm Emekçileri Platformu, sürecin oldubittiye getirilirken sorumlu bakanlıkların sessizliğe büründüğü, yetkililerin de bu yönde aylardır davam eden taleplere kulaklarını tıkadıklarına dikkat çekerek buna tepki gösterdi.

Turizm Emekçileri Platformu, aylardır bekledikleri 1500 TL’lerin neden ödenmediğini sorarken, kendi borçlarına faizlerin işlemeye devam ettiğini anımsatarak hükümetin vatandaşına verdiği sözü tutmasını beklediklerini ifade etti.

“Temel ihtiyaçların hemen hemen hepsi %40 civarı zamlanmış, fiyatlar almış başını giderken, bugünü kurtarmak için çalışan emekçiler, kapalı dönemden peşlerini bırakmayan borçlarını ödemek için çabalıyor” şeklinde içinde bulundukları çıkmazı özetleyen turizm emekçileri, “Yöneticilerimizden talebimizdir. Kapalı dönemden kalan boynumuza dolanan peşimizi bırakmayan borçlarımızı ödeyebilmek için, kapalı dönemde bize söz verilen 1500 lira ödeneklerimizi ödeyiniz. Maliye Bakanı Müsteşarı, Anavatan Türkiye’den kamu için ödenek istenirken, biz özel sektör çalışanlarına söz verilen 1500 liralar için ödenek istemek bu kadar zor mu?” diyerek özel sektör çalışanlarına da değer verilmesini istediler.

Turizm Emekçileri Platformu son olarak Maliye Bakanlığı’na, bizlere söz verdiğiniz ödenekleri ödemeyerek, haklarımızı gasp ederek Maliye Bakanlığı olarak ne kadar kar elde ediyorsunuz? Sinekten yağ çıkarıp kul hakkı yemek bütçenizi ne kadar büyütüyor? Sorularını yöneterek tepkilerini ortaya koydu.