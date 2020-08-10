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Tüketiciler Derneği Başkanı Işık uyardı: “Tüketici fahiş fiyatlardan şikayetçi…”

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicilerin fahiş fiyatlardan şikayetçi olduğunu kaydederek, piyasa denetimi için yetkililere çağrı yaptı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:56
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık uyardı: “Tüketici fahiş fiyatlardan şikayetçi…”
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Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicilerin fahiş fiyatlardan şikayetçi olduğunu kaydederek, piyasa denetimi için yetkililere çağrı yaptı.

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Hasan Yılmaz Işık, yazılı açıklamasında, “etiketsiz, kasa fiyatıyla etiket fiyatı farklı olan, tarihi geçen veya eski tarih üzerine yenisi konan, belirtilen gramajın altında olan, cins, çeşidi, içeriği belirsiz, hileli, sahte markalı, kanserojen madde içeren” ürünlerin satın alımı ve tüketimi konusunda vatandaşları uyardı.

Sağlık ve Ekonomi bakanlıklarını ürün ve gıda güvenliği konusunda denetim yapmaya çağıran Işık, “Fahiş fiyatları, vurgunu hak gören fırsatçıları boykot ve teşhir edeceğiz” dedi.

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Son Güncelleme: 10.08.2020 19:54
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