Tüketici örgütlerinden başsavcılığa ve hükümete çağrı

“KKTC VATANDAŞLARININ CASİNOLARA GİRİŞİ POLİSLE DEĞİL, YASAYLA ENGELLENEBİLİR. GEREĞİ YAPILSIN”

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, KKTC vatandaşlarının casinolara girişinin polisle değil, yasayla engellenebileceğini belirterek, Başsavcılığa ve hükümete çağrı yaparak, gereğinin yapılmasını istedi.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, şans oyunlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, KKTC vatandaşlarının casinolara girmesinin engellenemediği savunuldu, kumar bağımlılığının sosyal ve ekonomik yıkımlara neden olduğu belirtildi.“Polisiye önlemler had safhada. Bu konu, zaten yoğun olan yargıyı da meşgul ediyor. Buna rağmen casinolar 24 saat yurttaşlarla dolu. Başsavcılık bunu dikkate almalı ve sonuç alacak yasalar yürürlüğe konmalı” ifadelerine yer verilen açıklamada, yasal düzenleme tamamlanana, denetimler başlatılıncaya kadar casino girişlerinde kimlik kartı kontrolü yapılması talep edildi, talepleri çerçevesinde şok eylem yapılacağı belirtildi.