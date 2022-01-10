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Trust Capital Reinsurance LTD aldığı derecelendirme notuyla sektördeki istikrarlı duruşunu kanıtladı

DRC Rating; Trust Capital Reinsurance Ltd.’ninUzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu’nu ‘TR BBB+’, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu’nu ‘TR A-2 ’, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlara ilişkin görünümleri ise ‘Kararlı’ olarak belirledi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 12:21
Trust Capital Reinsurance LTD aldığı derecelendirme notuyla sektördeki istikrarlı duruşunu kanıtladı

Yerel Sigorta Sektörüne hizmet vermek, sektörün reasürans koruması anlamında yaşadığı olumsuzluklara çözüm üretmek ve Ülke ekonomisine katma değer yaratmak amacıyla, ciddi bir yatırım ve büyük bir özveri ile 2017 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek reasürans şirketi Trust Capital Reinsurance, Pandemi’ye ragmen istikrarlı büyümesini sürdürdü. Faaliyete geçmesinden bir yıl süre sonra uluslararası risk kabulüne imkan sağlayan derecelendirmeyi almayı başaran Trust Capital Reinsurance 23 Aralık 2021 tarihinde de Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu DRC’den değerlendirme almayı başardı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir reasürans firması açmanın vizyoneri ve bu adımın atılması için her türlü imkanı seferber etmiş olan Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun derecelendirme ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; ülke kaynaklarının vergisiz olarak yurt dışına çıkmasını önlemek amacıyla kurdukları Trust Capital Reasürans Şirketi’nin çok kısa bir sürede uluslararası derecelendirmede pozitif bir puan almasının ülkeye yurtdışından da kaynak girişi sağlayabilmenin önünü açan ciddi bir başarı oldu dedi. Trust Capital Reinsurance kuruluncaya kadar ülkede herhangi bir reasürans şirketinin olmamasından dolayı 80 milyon TL’lik bir kaynağın her yıl kayıt dışı olarak yurtdışına gittiğini ve KKTC’nin her yıl yaklaşık 20 milyon TL vergi kaybına uğradığının altını çizdi. Tekin Arhun, Trust Capital Reinsurance olarak en büyük hedeflerinin yurtdışından da risk kabulüne başlayarak ülke ekonomisine önemli bir katma değer yaratmak olduğunu belirtti. Tekin Arhun, KKTC genelinin sigorta riskinin %40’ını devralan Trust Capital Reinsurance’ın yapmış olduğu anlaşmalara göre 2022 yılında devlete 8 milyon TL vergi vermeyi hedeflediğini ifade etti. Tekin Arhun ayrıca; KKTC’nin sigorta sektöründe tek dünyaya açılan penceresi olan Trust Capital Reinsurans ’ın gerçekleştirdiği uluslararası retresesyonerlik antlaşmalarıyla, yüklendiği riski Slovenya (%30), Kuveyt (%10), İsviçre (%10) ve Hindistan (%50)’a devrettiğini kaydetti.

Pandeminin yarattığı belirsizlik ortamını çalışma şekli ve teknolojik altyapı dönüşümlerini tamamlamak için kullanarak hizmet kalitesinde bir fırsata çevirdiklerini ifade eden Arhun, 2022 yılında da istikrarlı büyümeyi devam ettirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, çalışma arkadaşlarına da göstermiş oldukları performanstan dolayı çok teşekkür etti.

İşte DRC RatingKuruluşu’ndan yapılan yazılı açıklamanın tam metni : TCR Kredi Derecelendirme Basın Özeti.pdf

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Son Güncelleme: 10.01.2022 12:28
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