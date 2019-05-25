Trafik kazası: 4 kişi yaralandı

25.05.2019 tarihinde, saat 01:30 raddelerinde Girne-Lefkoşa Anayolu 4-5 kilometreleri içerisinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde Güney istikametine doğru Aşırı süratli ve Tehlikeli bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin Günay GÖRGÜNER (E-23) yönetimindeki MZ 967 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru ayni şerit içerisinde seyreden ve gerisinden Süratli bir şekilde araç geldiğini görerek dikkatsiz bir şekilde seyrüseferi güç duruma sokmamak için gerekli çabayı göstermeden soldan birinci şerit içerisine geçmeye çalışan Lefkoşa’da sakin Hatice İNLER (K-30) yönetimindeki KK 704 plakalı Bmw marka salon aracın sağ arka yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır.

MZ 967 plakalı araç ise KK 704 plakalı araç ile çarpıştıktan sonra önce yolu gidiş ve geliş olarak ikiye ayıran orta refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde yol içerisinde savrularak seyretmekte olduğu yolun solundan dışarıya çıkıp Akasya ağacına çarptıktan sonra toprak banket içerisinde 5 takla attıktan sonra ön kısmı Batı istikametine bakar bir şekilde sol yan kısmı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan MZ 967 plakalı araç sürücüsü Günay GÖRGÜNER ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Doğancan ÖRSKIRAN (E-21) ile KK 704 plakalı araç sürücüsü Hatice İNLER ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Abdulkerim Ahmad ALMOHAMMAD (E-21) ambulans ile kaldırılmış oldukları L.D.H Acil servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavilerine müteakip ayni serviste müşahade altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.