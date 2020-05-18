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Toros: “Salgın, değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi için fırsat olarak kullanılmalı”

18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:44
Toros: “Salgın, değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi için fırsat olarak kullanılmalı”
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CTP Milletvekili Fikri Toros, Meclis Genel Kurulu’nda “Covid-19’un etkileri arasında eğitimin yeri” konulu güncel konuşma yaptı.

CTP Milletvekili Fikri Toros, dünyadaki diğer ülkelerde eğitim konusunda takip edilen süreçlere değinerek, KKTC’de okulların akademik yılın sonuna kadar açılmayacağı kararı alındığını kaydetti.

Bahse konu kararın eksik alındığına inandığını, gelecek yıl için alınması gereken tedbirler üzerinde de çalışma yapılmadığını dile getiren Toros, uzaktan eğitim sisteminin hiçbir ülkede yerleşen ve sürdürülebilir hale getirilemediğine dikkati çekti.

Fikri Toros, öğrencilerin uğradığı kayıpların nasıl telefi edileceğine ve yeni sistemlere odaklanılması gerektiğine işaret ederek, spor sanat ve yabancı dil konularında ilerleme kaydedilemeyeceğine değindi.

Toros, koronavirüs salgınının, değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi için fırsat olarak kullanılmasını isteyerek yapılabileceklere örnekler verdi.

Bu değişimler yapılmazsa eğitim sisteminin çağ dışı kalacağını savunan Toros, eğitim döneminin açılmasıyla öğrencilerin de gerekli kontrollerden geçirilerek yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

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Halkın da olası salgın ataklarına hazırlıklı olması ve hükümetin de buna hazırlıklı olması gerektiğini belirten Fikri Toros, en az 12-18 ay tekrarlanacak döngülere hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, okulların düşünülen noktadan çok ileri olduğunu, değişimin ve dönüşümün gerçekleşmesi için uzun vadeli bir vizyon gerektiğini söyledi.

Çalıştay yaptıklarını ve herkesi buna dahil ettiklerini, görüşleri pandemi sonrası için de alarak adım atmaya başlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, pandemi döneminde de etkili yöntemlerle adım attıklarını anlattı.

Nazım Çavuşoğlu, dünyada online eğitim için yıllardır adım atıldığını belirtti ve ülkede bu doğrultuda atılan adımları sıralayarak, pandemi döneminde tamamlanamayan çalışmalara rağmen tüm paydaşlarla online eğitime yapılan katkılar hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, acil eylem planı çerçevesinde yapılan çalışmaların yeterli olduğu yönünde raporlar bulunduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 18.05.2020 18:53
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