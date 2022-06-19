banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Yine trafik kazası
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü...
Bugün Babalar Günü
Bugün Babalar Günü
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına...
Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu
Yüklü miktarda nakit para çalındı:...
banner404

Töre’den Babalar Günü mesajı

19 Haziran 2022 Pazar 11:15
Töre’den Babalar Günü mesajı

-"Her daim ulusunun hizmetinde olan evlatlar yetiştirmek geleceğimizin en büyük güvencesidir... "

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Milli şuura sahip, yüreği ülke sevgisiyle dolu, bayrak ve vatan aşkıyla her daim ulusunun hizmetinde evlatlar yetiştirmek geleceğimizin en büyük güvencesidir” dedi.

Babalar Günü mesajında, evlat yetiştirmenin hayattaki en önemli görev olduğunu kaydeden Töre, şunları kaydetti:

banner341
“Bugün Babalar Günü ve evlatları için bir ömür çalışan, emeğini, zamanını ve her şeyini çocuklarının daha iyi yaşayabilmesi için ortaya koyan tüm babaları kutlarım.  

Bir baba olarak en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı güven ve huzur içerisine yetiştirmek, onları bizden daha iyi koşullarda yaşatabilmek bizler için en büyük ödüldür.  

Evlat yetiştirmek hayattaki en önemli görevimizdir. Milli şuura sahip, yüreği ülke sevgisi ile dolu, bayrak ve vatan aşkı ile her daim ulusunun hizmetinde evlatlar yetiştirmek geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu zor görevde anne ve babalara, tüm aile fertlerine büyük sorumluluk düşmektedir.   

Babalar günü vesilesiyle, tüm babalara, evlatları ve sevdikleri ile geçirecekleri sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum.”

banner360
Son Güncelleme: 19.06.2022 15:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Bugün Babalar Günü
Bugün Babalar Günü
Tatar “Babalar Günü“ mesajı yayımlayarak Babaların Günlerini kutladı
Tatar “Babalar Günü“ mesajı yayımlayarak Babaların Günlerini kutladı
Ergazi köy lokali açıldı
Ergazi köy lokali açıldı
Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu
Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu
Erhürman: “İstikrarsızlık hem halka, hem de ekonomiye çok şey kaybettiriyor”
Erhürman: “İstikrarsızlık hem halka, hem de ekonomiye çok şey kaybettiriyor”
Alruğra’dan Babalar Günü mesajı
Alruğra’dan Babalar Günü mesajı
Tatar'dan Rum Yönetimi'ne terör örgütü PKK tepkisi
Tatar'dan Rum Yönetimi'ne terör örgütü PKK tepkisi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim