18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitleri ve Mehmetçikleri sevgi ve saygıyla andıklarını kaydetti.

Mesajında, “Osmanlı Devleti’ni haritadan silmeye çalışan emperyalist güçler Çanakkale'ye geçemedi” diyen Töre, Çanakkale Zaferi’ni “Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği tarihi bir destan” olarak niteledi.

Töre, “Atatürk ile birlikte vatan, millet, bayrak, istiklal aşkı bizlere daima ışık tutsun” dedi.