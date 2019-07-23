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Topçuköy şehitleri anıldı

Topçuköy şehitleri anıldı

23 Temmuz 2019 Salı 06:44
Topçuköy şehitleri anıldı

Milli mücadele yılları ve 1974 Barış Harekatı sırasında şehit olan 9 Topçuköylü, dün akşam Topçuköy Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreni protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulması, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Törende Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Topçuköy Milli Mücadele ve Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Metin Balan konuşma yaptı.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rumların Enosis hayali adına adada katliamlar yaptığını, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkı ile birlikte mücadele ederek Kıbrıs’ın Türkiye’de milli dava olmasını sağladığını anlattı.

Töre, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün adada yaşanan olaylara seyirci kaldığını ve hiçbir şey yapmadığını söyledi.

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Rumların adada insanlık suçu işlediğini kaydeden Töre, Topçuköy şehitlerini rahmet ve minnetle andı.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuşmasında, vatan ve bayrak uğruna canlarını hiçe sayan Topçuköy şehitlerini rahmet, minnet ve saygıyla andı ve geçmişini bilmeyen toplumların geleceğine yön veremeyeceğini belirtti.

BALAN

Topçuköy Milli Mücadele ve Şehitleri Yaşatma Derneği Başkanı Metin Balan ise Rumların 1955’te Akritas Planı’nı uygulamak adına adada katliamlar yaptığını anımsatarak, bağımsızlık ve özgürlük uğruna şehit olanları rahmetle andı.

Topçuköy Şehitler Anıtı’ndaki anma töreni, şiir ve dua okunmasıyla tamamlandı.

Son Güncelleme: 23.07.2019 09:52
Anahtar Kelimeler:
Topçuköy şehitleri
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