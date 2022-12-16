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Togg Kıbrıs’ta tersten gidecek

Togg’un kısa sürede üretim bandından çıkarak yollarla buluşması, KKTC’de “Togg’u nasıl getireceğiz?” tartışmalarına yol açtı.

16 Aralık 2022 Cuma 10:43
Togg Kıbrıs’ta tersten gidecek

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Hürriyet’e verdiği demeçte, “KKTC’de İngiliz sömürge döneminin mirası sağ direksiyon araçlar kullanılıyor. Araçların büyük bölümü, KKTC’ye uygulanan haksız ambargolar sonucu şirketlerin distribütörlük kuramaması nedeniyle ikinci el. Ya Uzakdoğu’da sağ direksiyon kullanan Japonya gibi ada ülkelerinden ya da İngiltere’den ithal ediliyor. 2004 yılına kadar az sayıda da olsa Türkiye’den sol direksiyon araç ithal ediliyordu. 2004’te sol iktidar döneminde Trafik kazalarını arttırdığı gerekçesiyle sol direksiyon araç ithalatına yasak getirildi. Biz bu yasağı kaldırmak istiyoruz” diye konuştu.

Sağdan direksiyonlu üretilmeyen, iş araçları gibi sol direksiyon araçları ithal yetkisinin Bakan olarak kendisinde bulunduğuna dikkat çeken Arıklı, “Tabii Togg’un konumu başka. Hepimizin gurur kaynağı. Sol direksiyon araçlara yasak getirilirken gerekçe gösterilen ‘Trafik kazalarını artırıyor’ gerekçesinin ne kadar doğru olduğunu araştırıyoruz. Trafik akışının yönünü değiştirmeyeceğiz ama sol direksiyona yönelik ek güvenlik önlemleri ihtiyacı varsa da önlemleri alacağız ve Togg’u getireceğiz” ifadelerini kullandı. Arıklı, soldan direksiyona yönelik Ulaştırma Bakanlığı’nda yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak raporu, karar alması amacıyla Bakanlar Kurulu’na sunacağını bilgisini verdi.

‘DİREKSİYONA İLK BEN GEÇECEĞİM’

* KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın hafta başında TBMM’ye Togg ile gelmesini izlediğine dikkat çekti ve “KKTC’ye gelecek ilk TOGG’un direksiyonunda kim olacak?” sorusuna, “Bu şerefi kimseye kaptırmam. Direksiyonda tabii ki ben olacağım” karşılığı verdi.

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