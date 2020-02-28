TMT Derneği, İdlib’deki  şehitler için başsağlığı diledi

Dernek Yönetim Kurulu üyesi ve Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli mesajında, “İdlib’te Suriye rejimi ile işbirlikçilerinin kalleş saldırısı sonucu 33 kahraman askerimizin şehit olması yüreğimize ateş düşürmüştür.”dedi.
28 Şubat 2020 Cuma 08:37
Dernek Yönetim Kurulu üyesi ve Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli mesajında, “İdlib’te Suriye rejimi ile işbirlikçilerinin kalleş saldırısı sonucu 33 kahraman askerimizin şehit olması yüreğimize ateş düşürmüştür.”dedi.
Son Güncelleme: 28.02.2020 12:20