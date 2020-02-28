TMT Derneği, İdlib’deki  şehitler için başsağlığı diledi

Dernek Yönetim Kurulu üyesi ve Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli mesajında, “İdlib’te Suriye rejimi ile işbirlikçilerinin kalleş saldırısı sonucu 33 kahraman askerimizin şehit olması yüreğimize ateş düşürmüştür.”dedi.





Suriye rejimi ve işbirlikçilerini lanetleyen Koreli, “ Tarihsel süreç içerisinde Türk’e ve askerine kalkan eller nasıl kırılmışsa, Türk’e düşmanlık edenler şehitlerin kanında nasıl boğulmuşsa, bu menfur saldırıyı gerçekleştiren Suriye rejimi ve işbirlikçilerinin de ayni akıbete uğrayacağından zerrece şüphemiz yoktur.Yüce Allah Anavatanımızın yar ve yardımcısı olsun, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi girdiği bu yeni uğraşta muzaffer eylesin...”ifadelerini kullandı