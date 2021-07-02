banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
2 Temmuz 2021 Cuma gündemi
banner376

Ticaret Odası Güzelyurt’u ziyaret etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyet ile birlikte Güzelyurt’ta ziyaret düzenledi.

02 Temmuz 2021 Cuma 17:30
Ticaret Odası Güzelyurt’u ziyaret etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyet ile birlikte Güzelyurt’ta ziyaret düzenledi.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, ziyarette, bölge halkı ile iç içe bir gün geçirildi ve görüş alış verişinde bulunuldu.

Turgay Deniz ve  beraberindeki heyet önce Güzelyurt’ta bulunan Alnar Narcılık Ltd. tesislerini ziyaret etti. Ziyarette nar üretimi ve ihracatındaki sorunlar konuşuldu. Daha sonra Doğancı’daki patates üreticileri ile bir araya gelindi. Doğancı Spor Kulübü Lokali’nde gerçekleşen toplantıda patates üreticilerinin sorunları dinlenerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ömer Turan ziyaretinde ise işbirliği olasılıkları ile alakalı istişarelerde bulunularak ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi hakkında da bilgi edinildi.

banner341
Otel Güzelyurt Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Narenciye Üreticileri ve İhracatçıları toplantısında  Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ile üretici ve ihracatçı birliklerinin temsilcileri gündemdeki konulara değinerek değerlendirmelerde bulundu.

KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Başkan Vekili Aziz Limasollu ve beraberindeki heyetle Güzelyurt Çarşısı gezildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 57. Çalışma Dönemi 13. Meclis toplantısı da Güzelyurt'ta gerçekleştirildi.

Bölgedeki faaliyet gösteren tüm Oda üyelerinin davetli olduğu Oda Meclisi toplantısına Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katılarak söz aldı ve üyelerin dillendirdiği sorunlarla ilgili konuşma yaptı.

banner360
Son Güncelleme: 02.07.2021 19:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
47'si yerel 54 vaka
47'si yerel 54 vaka
Neyin diyeti !!!
Neyin diyeti !!!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi öneri nitelikli kararlarını açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi öneri nitelikli kararlarını açıklandı
İKD’nin Düzenlediği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni gerçekleşti
İKD’nin Düzenlediği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni gerçekleşti
Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması kapsamında salgın destek ödemesi yapılıyor
Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması kapsamında salgın destek ödemesi yapılıyor
Cumhurbaşkaı Tatar “Postal Artist Books” sergisini gezdi
Cumhurbaşkaı Tatar “Postal Artist Books” sergisini gezdi
Süt ürünleri imalatçılarından zamlara tepki
Süt ürünleri imalatçılarından zamlara tepki
Mağusa kanalizasyon şebekesi iyileştiriliyor
Mağusa kanalizasyon şebekesi iyileştiriliyor
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Kırmızı oldu
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Kırmızı oldu
Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde temizlik
Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde temizlik

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim