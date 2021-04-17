banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim gecikirse gökten para mı yağacak?
Seçim gecikirse gökten para mı...
Silkinin kendinize gelin!
Silkinin kendinize gelin!
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Niye rahatsız oldular!
Niye rahatsız oldular!
banner376

Telsim Ekoloji Ormanı’ndaki Kuş Yuvalarında İlk Yavrular Çıktı

Telsim Ekoloji Ormanı’na yerleştirilen ahşap kuş yuvasına bir büyük baştankara (parus major) çifti yuva yaparak üç tane yavru çıkardı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 15:00
Telsim Ekoloji Ormanı’ndaki Kuş Yuvalarında İlk Yavrular Çıktı
banner337

Telsim Ekoloji Ormanı’na yerleştirilen ahşap kuş yuvasına bir büyük baştankara (parus major) çifti yuva yaparak üç tane yavru çıkardı.

Verilen bilgiye göre, yuvaya yerleştirilen kamera ile yavru kuşların gelişimi yakından takip ediliyor. Böcekcil bir kuş olan büyük baştankara, KKTC’de çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceği tırtılları ile de beslendiği için, sağlıklı orman ekosistemi için çok faydalı bir kuş türü olarak kabul ediliyor.

EMİRZADE: “BÜYÜK BAŞTANKARALAR SAYESİNDE, DAHA KISA SÜREDE, ÇOK DAHA SAĞLIKLI BİR ORMAN HABİTATI OLUŞABİLECEK”

Büyük baştankara kuşu ile ilgili bilgi veren Biyolog Tuğberk Emirzade, gözleri henüz açılmamış üç yavrunun hem dişi hem de erkek kuş tarafından beslendiğini söyledi.

banner341
Emirzade, “Bu yoğun yavru yetiştirme döneminde anne ve baba Büyük Baştankara, yuvayı bir gün içinde toplam 400 ile 800 kez ziyaret ederek besin getirirler.” dedi. Bir araştırmada, üç çift baştankaranın bir hektarlık elma bahçesindeki tırtılların yüzde 23’ünü topladıkları gözlemlendiğini kaydeden Emirzade, “Yuvalarını normalde yaşlı ağaçlarda oluşan kovuklarına yaparlar. Yaşlı ağaçlar kesildiğinde ya da bir orman yangınında yok olduklarında yuvalayacak ortam bulamazlar. Böyle bir alanda baştankara gibi böcekçil kuşların olmaması, tekrar orman oluşturmak için dikilen veya kendiliğinden çıkan yeni fidanların savunmasız kalmasına sebep olur.” diye konuştu.

Emirzade, Telsim Ekoloji Ormanı’nda gerçekleştirilen habitat restorasyonu çalışmasında orman biyoçeşitliliğinin sadece ağaç/fidan olarak değil içinde barındırdığı tüm canlılarla beraber düşünüldüğü vurguladı.

Emirzade, “Bu kuşların yuvalanabilmesi için uygun boyutlarda ahşaptan yapılmış bir yuva yerleştirilmişti. Bu şekilde ilk yıldan itibaren alanda yuvalayan büyük baştankaralar sayesinde, daha kısa sürede, çok daha sağlıklı bir orman habitatı oluşabilecektir.” İfadelerini kullandı.

Yuvanın canlı görüntülerinin ve yavruların gelişiminin www.fb.com/cypruswildlife/live adresinden  takip edebileceği de duyuruldu.

banner360
Son Güncelleme: 17.04.2021 15:17
Anahtar Kelimeler:
KuşTelsim Ekoloji OrmanıKktc
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mormenekşe'ye ateş düştü
Mormenekşe'ye ateş düştü
Harmancı, Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Başkent Lıons Kulübü’nü kabul etti
Harmancı, Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Başkent Lıons Kulübü’nü kabul etti
Lıons Kulüpleri Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Lıons Kulüpleri Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Mobilya Sanayicileri Derneği Genel Kurulu yapıldı
Mobilya Sanayicileri Derneği Genel Kurulu yapıldı
Sanat ve ses günleri nedeniyle dinleti düzenleniyor
Sanat ve ses günleri nedeniyle dinleti düzenleniyor
Yarın tam gün sokağa çıkma yasağı var
Yarın tam gün sokağa çıkma yasağı var
Çavuşoğlu KKTC ziyaretini tamamladı
Çavuşoğlu KKTC ziyaretini tamamladı
Güngördü Arucad’ı ziyaret etti
Güngördü Arucad’ı ziyaret etti
Bu Memleket Bizim Platformu, "Sessiz kalmamız mümkün değildir"
Bu Memleket Bizim Platformu, "Sessiz kalmamız mümkün değildir"
MDP: “Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili tam bilgi sahibi olmadan açıklamalar yapılıyor”
MDP: “Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili tam bilgi sahibi olmadan açıklamalar yapılıyor”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim