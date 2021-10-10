TDP Gençlik Örgütü: “KKTC vatandaşlarına Türkiye’ye giriş yasağı uygulanması kabul edilemez”

TDP Gençlik Örgütü yazılı açıklamasında, bu uygulamanın gündeme geldiği günden itibaren Başbakan Ersan Saner ve hükümetin, vatandaşlarını korumaya yönelik harekete geçmediği savunulan açıklamada, hükümet bu konuda uyarıldı ve “Vatandaşlarımızın muhatap kaldığı bu uygulama asla kabul edilemez” denildi.



TDP Gençlik Örgütü, konuyu gerek yeni nesil medya, gerekse TBMM’deki muhalefet milletvekilleri nezdinde Türkiye kamuoyunun bilgisine getirmekte kararlı olduğunu kaydetti.