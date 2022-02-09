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TDP dün akşamki cinayetle ilgili açıklama yaptı

09 Şubat 2022 Çarşamba 17:00
TDP dün akşamki cinayetle ilgili açıklama yaptı

“HALKIN CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİLDİ” 
“TOPLUM ÜZERİNDE İNFİAL YARATAN BU OLAYIN ARKASINDAKİ BAĞLANTILARA ULAŞILMALI”
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) dün akşam gerçekleşen Halil Falyalı ile Murat Demirtaş cinayetlerinin, halkın can güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit ettiği savundu. 
TDP’den yapılan açıklamada, “Bize göre önemli olan sadece tetikçilerin yargılanıp hapsedilmesi değil, toplum üzerinde infial yaratan bu olayın arkasındaki bağlantılara da ulaşmaktır. Aksi takdirde yaşanan bu olay ne ilk ne de son olacaktır” ifadeleri kullanıldı. 
Son iki hafta içerisinde gerek Mehmet Akacan, gerekse Halil Falyalı’ya yapılan silahlı saldırıların kamuya açık alanda, akşamın erken saatlerinde meydana geldiği kaydedilen açıklamada, “halkın can güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit ettiği” belirtildi. 
Bir diğer tehlikenin de veri gizlilik ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

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“Bilindiği gibi suikastın gerçekleşmesinden dakikalar sonra MOBESE sisteminden elde edilen görüntüler Türkiye basınına servis edilmiş ve KKTC polisinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadan toplum olarak bizler olayı Türkiye medyasından takip etmiştik. Özellikle MOBESE sisteminin kurulma aşamasında aralarında TDP ve birçok sivil toplum örgütlerinin de olduğu bazı kurumların eleştirilerinin ne kadar haklı olduğunu gün yüzüne çıkmıştır. O dönemde, MOBESE ile alakalı tüm kontrolün ve denetimin polis teşkilatının elinde olduğu öne sürülmüştü.”
Savcılığın ivedilikle bu konuda polis, İçişleri Bakanlığı ve görüntülerin paylaşılıp yayılmasında sorumluluğu bulunan tüm birimlerle ilgili soruşturma başlatması gerektiği belirtilen açıklamada, “Halkın can ve mal güvenliğini sağlayacağı iddiası ile kurulan bir sistemin ne maksatla, kimlerin kontrolünde olduğunun aydınlığa çıkarılması gerekmektedir.” denildi. 
“ÇOCUKLARA KALICI BİR TRAVMA YAŞATILMASI KESİNLİKLE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR”
 ‘Anayasa’nın Geçici 10. maddesinin kaldırılmasının önemli olduğu’ belirtilen açıklamada, “Devlet-mafya ilişkileri gibi hassas konuların üstü kapatılmadan, daha sağlıklı ve detaylı bir şekilde soruşturulması, derin devlet bağlantılarının tespit edilmesi, tahkikatın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için polisin sivile bağlanmasının şart olduğunun altını çizeriz.” ifadeleri kullanıldı. 
Açıklamada, TDP’nin Anayasa’nın Geçici 10. Maddesinin kaldırılması ve polisin sivile bağlanabilmesi için her türlü çalışmaya ve desteğe hazır olduğu belirtildi. 
Saldırıda ölen Murat Demirtaş ve Halil Falyalı’nın ailelerine taziye sunulan açıklamada, “Özellikle bir babanın çocuklarının gözleri önünde insanlık dışı bir şekilde katledilmesi ve aileye ama özellikle de çocuklarına kalıcı bir travma yaşatılması kesinlikle kabul edilebilir değildir. Bu bağlamda halk ve basının çocuk hakları için çalışan sivil toplum örgütlerinin söyleyeceklerine hassasiyet göstermelerinin ve bu hassasiyet üzerinden yorum ve haber yapılmasının kritik önem taşıdığının altını çizeriz.” ifadelerine yer verildi. 

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Son Güncelleme: 10.02.2022 00:54
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