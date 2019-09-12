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TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan patlama açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Girne’deki askeri bölgedeki cephane patlamasına ilişkin resmi açıklama yaptı.

TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan patlama açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Girne’deki askeri bölgedeki cephane patlamasına ilişkin resmi açıklama yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 08:42
TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan patlama açıklaması

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Açıklamada, patlamanın nedeninin henüz tespit edilemediğini aktaran Bakanlık, inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Girne’de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı’na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir.Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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