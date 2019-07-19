Tatar: “Uluslararası haklara dayalı onurlu kavgayı vermeye devam edeceğiz”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

Başbakan Ersin Tatar, Anavatan Türkiye hükümetleri ve muhalefetiyle bir bütün olarak Kıbrıs’ta uluslararası haklara dayalı onurlu kavgayı vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başbakan Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’ye gelen CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz’ü kabul etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, yeni hükümete ve Başbakan Tatar’a başarı dileyen Çeviköz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve saygılarını iletti.

Başbakan Ersin Tatar da CHP’yi aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, 1974 Barış Harekatı Dönemi Başbakanı Bülent Ecevit’i ve yardımcısı Necmettin Erbakan’ı rahmetle andı.

1974’te uluslar arası haklara dayanarak Mehmetçiğin adaya geldiğini hatırlatan Başbakan Tatar, 45 yıldır adanın tümünde barış sağlandığına işaret etti.

Başbakan Tatar, “Eğer Türkiyemizin bu müdahalesi olmasa, burada çok daha büyük olaylar, kavgalar olacaktı. İki halkın iç içe yaşaması, o aşamadan sonra mümkün değildi. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu duygular önemlidir. Vefa önemlidir. Kıbrıs Türkü bunu unutmaz ve Anavatan Türkiye ile birlikte bu bölgede KKTC’nin güçlenmesi için var gücüyle çalışmaya devam edecektir” dedi.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bakıldığında KKTC’nin kurulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz’deki paylaşımın da Türkiye ile birlikte meşru zeminde mücadele vermekte olduklarına işaret eden Başbakan Tatar, “Anavatan Türkiye hükümetleri ve muhalefeti ile bir bütün olarak gelecek nesillerimiz için bu onurlu kavgayı vermek durumundayız. Sorunlarımıza rağmen, çok daha günler ve parlak yıllar bizleri beklemektedir. En zoru başardık. Sektörlerimizi oluşturduk. Suyu getirdik. 45 yılda zoru başardık. Doğru yönetim ve Türkiyenin de desteği ile çok daha iyi işlerin olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Başbakan Tatar, KKTC’ye ilgi ve desteği nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ve parti teşkilatlarına da teşekkür etti.

20 Temmuz’un 45. Yılında Ada’da bulunmaktan duyduğu onuru paylaşan Çeviköz, Kıbrıs’ın Türkiye için önemine vurgu yaptı.

Çeviköz, “ Doğu Akdeniz açısından zor bir ortamdayız. Sular çok ısınmış durumda. Sizin de başında bulunduğunuz hükümetin yaşadığı zorlukları yakından izliyoruz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman sizin yanınızda olduğundan hiçbir kuşkunuz olmasın. Dün de TBMM’de ortak bildiri yayınladık ve KKTC ile TC’nin ortak Meşru hak ve çıkarlarını, hukuki çıkarlarını hiçbir şeyden vazgeçmeden savunmaya devam edeceğimizi vurguladık” dedi.

20 Temmuz’un 45. Yıldönümünü kutlayan Çeviköz, Ada’da barışın Kıbrıslı Türkler için nesiller boyu kalıcı kalmasını temenni etti.

Başbakan Tatar, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’e günün anlamına binaen plaket takdim etti.