Tatar: “Ülkenin en büyük ve köklü partisi olan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) birlik ve beraberliğini devam ettirmesi gerek”

“UBP’DE DEMOKRATİK KURALLAR İÇİNDE BİR İRADENİN ORTAYA ÇIKMASI EN BÜYÜK TEMENNİM… SEÇİLENE HERKESİN DESTEK VERMESİ, SEÇİLENİN LİDERLİĞİNİ KABUL ETMESİ GEREK”

“KURULTAY İLK TURDA BİTERSE HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ PAZARTESİ GÜNÜ, İKİNCİ TURA KALIRSA BİR SONRAKİ PAZARTESİ HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ KAZANANA VERECEĞİM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ülkenin en büyük ve köklü partisi olan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) birlik ve beraberliğini devam ettirmesi gerektiğini” söyledi.

UBP’de demokratik kurallar içinde bir iradenin ortaya çıkmasının en büyük temennisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, UBP’nin 22. Olağan Genel Kurultayı’nda seçilecek genel başkana herkesin destek vermesi, seçilenin liderliğini kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, seçilenle birlikte partinin kendini ileriki döneme hazırlayacağını belirterek, UBP’nin Kıbrıs konusunda, kendisinin iki devletlilik temelindeki yeni siyasetini tam ve katıksız destekleyen parti, aynı zamanda kendisinin de çok önem verdiği Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerektiğini, kendisinin de tarafsız olduğunu ancak Cumhurbaşkanı’nın aldığı davetlere katılabileceğini, kendisinin de aldığı davete icabet ederek, UBP’nin kurultayına katıldığını, bunun da kendi tercihi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TAK’a yaptığı açıklamada, UBP’nin 22. Olağan Kurultayı, hükümet ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın ziyareti konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 yıl önce Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’na seçildiğini, ardından Başbakanlık görevini yürüttüğünü ve daha sonra da Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini anımsatarak, 3 yılda çok şeyler geçirdiklerini, çok şeyler başardıklarını söyledi.

Pandemiye, ekonomik, sosyal alanda yaşanan tüm sıkıntılara rağmen sürecin en iyi şekilde yönetildiğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendi döneminde olduğu için Kurultay’da yaptığı açılış konuşmasında da bunları aktardığını dile getirdi.

UBP’nin bugünkü kurultayının en üst organ olduğunu ve bugün yapılan kurultayda aslında kendisinden boşalan genel başkanlık yerine seçime gidildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Ersan Saner’in geçici olarak seçilip, Genel Başkanlık görevini yürüttüğünü hatırlattı.

Kurultayda yaptığı açılış konuşmasına da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, UBP’den önce milletvekili, sonrasında da bakan, genel başkan, başbakan ve şimdi de Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin gurur verici olduğunu, tüm bunlar için, UBP’lilere teşekkür ettiğini dile getirdi.

“ELBETTE Kİ CUMHURBAŞKANLIĞINI TARAFSIZ OLARAK YÜRÜTMEKTEYİM”

UBP’nin birlik ve beraberliği devam ettirmesi gerektiğini, yaptığı açılış konuşmasında da o mesajı verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerektiğini, kendisinin de tarafsız olduğunu, ancak Cumhurbaşkanının aldığı davetlere katılabileceğini, kendisinin de aldığı davete icabet ederek, kurultaya katıldığını, bunun kendisinin tercihi olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Elbette ki Cumhurbaşkanlığını tarafsız olarak yürütmekteyim, orada bir sıkıntı yok. Fakat benim siyasetimin ne olduğu belli. Ben milletvekiliyken de iki ayrı devlet dedim, başbakan olduğumda da yine iki ayrı devlet dedim. Bunu bugünkü konuşmamda da söyledim. Benim kurduğum hükümet; Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi hükümet programında, federal temelde bir çözüm geride kalmıştır. Bu fırsatlar hep bitirilmiştir. Dolayısıyla bu saatten sonra egemen eşitliğe dayalı yan yana iki devlet modeli öngörülmüştür demiştik. Bu 3 yıllık bir faaliyet raporudur bir bakıma, 21 ve 22. Kurultay arasında ben de yaptıklarımı söylüyorum.

İlk kez bir hükümet programında federal temelde bir anlayış, iki devletli diye benim dönemimde değiştirildi.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu söylemle seçim kazandığını ve şu anda Cumhurbaşkanı olarak da bu siyaseti devam ettirdiğini belirtti.

Maraş açılımının da önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının da Başbakanlığı döneminde gerçekleştirildiğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı olarak bu yeni siyasetin uygulanması noktasında Maraş’ta açılımlar gerçekleştirildiğini, iki devlet ve Maraş açılımı ile 3 yıl evvel seçildiği Genel Kurul’da söylediklerinin başbakan olarak hayat bulduğunu, Cumhurbaşkanı olarak da siyaseti haline geldiğini kaydetti.

UBP’de, demokratik kurallar içinde iradenin ortaya çıkmasının en büyük temennisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, seçilecek genel başkan ve onunla seçilecek parti meclisi dahil tüm yetkili kurullara başarılar diledi.

Ülkenin en büyük partisi UBP’nin birlik ve beraberliğiyle muhtemel erken seçimlerden de başarıyla çıkmasının en büyük temennisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’nin hem Kıbrıs konusunda kendisinin iki devletlilik temelindeki yeni siyasetini tam katıksız destekleyen parti olduğunu, hem de kendisinin çok önem verdiği TC ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC hükümeti ve kurum, kuruluşlarıyla iyi ilişkiler içinde olduğunu söyledi.

TC ile iyi ilişkilerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC ile KKTC arasındaki bağların iyi ilişkiler anlamında istenilen bir noktaya gelmesinin memnun edici olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP kurultayında seçilene herkesin destek vermesi gerektiğini, seçilenin liderliğini kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, seçilenle birlikte partinin kendini ileriki döneme hazırlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “UBP’nin eski Genel Başkanı, şimdiki Cumhurbaşkanı olarak partililerine böyle bir çağrıda bulunuyorum” dedi.

“HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ KAZANANA VERECEĞİM, KURULTAY İLK TURDA BİTERSE PAZARTESİ…”

Kurultay sonrasında hükümeti kurma görevini kazanana vereceğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, kurultay ilk turda biterse hükümeti kurma görevini pazartesi günü, ikinci tura kalırsa bir sonraki pazartesi hükümeti kurma görevini kazanana vereceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın ziyareti hakkında da değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Yıldırım’ın kendisini cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Yıldırım’ın geçmişte yaptıkları çalışmaların kendisi için ne kadar değerli olduğunu ona ilettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Yıldırım’la pandemiden dolayı yaşanan sıkıntıları ele aldıklarını, TC ile KKTC arasında Mali Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün işleyişi ve devamındaki beklentiler konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Yeni hükümetin de kurulmasıyla TC ile bu konuların etraflıca görüşüleceğini, ülkenin kendine göre bir yapısı, halkın kendine göre beklentileri olduğunu Yıldırım ile görüştüklerini aktaran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm sorunların TC’nin desteği ile aşılabileceğini Yıldırım’a aktardıklarını kaydetti.

Kurultay sonrasındaki sürecin nasıl işleyeceği konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, genel başkana hükümeti kurma yetkisi verilmesinin ardından yeni başkanın bir hükümet kurabilirse kuracağını, eğer kuramazsa seçim tarihi üzerinde Meclis’in bir uzlaşı içine girmesi gerektiğini belirterek, Meclis’te bu konuda uzlaşılamazsa da kendisinin “şu tarihte seçim” olsun diyebileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ancak bunu yapabilmek için kurultayın sonuçlanması gerektiğini belirterek, “Kurultay bitsin önümüzü görelim ve ona göre bir şeylere dokunalım” dedi.