Tatar: Turunç'un o kemeri KKTC'ye getireceğine inancımız sonsuzdur

Başbakan Ersin Tatar Boks Federasyon Başkanı Yıltan Zabit ve milli boksörümüz Metin Turunçu makamında kabul etti. 28 Şubat Cuma günü İngltere'nin Leeds şehrinde düzenlenecek olan profosyonel müsabakada Demir Yumruk lakaplı boksörümüz, İngliz rakibi Ashley Barker ile Leeds Bölgesi Kemer Müsabakasına cıkacak...
Başbakan Ersin Tatar milli boksörümüze başarılar dileyerek, kemeri KKTC'de görmek istediğin ve Demir Yumruk Metin Turunç'un o kemeri KKTC'ye getirmek için elinden gelenin en iyisin yapacağından hiç şüphesi olmadığını belirtti.
Son Güncelleme: 25.02.2020 01:16