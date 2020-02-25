Tatar: Turunç'un o kemeri KKTC'ye getireceğine inancımız sonsuzdur

Başbakan Ersin Tatar milli boksörümüze başarılar dileyerek, kemeri KKTC'de görmek istediğin ve Demir Yumruk Metin Turunç'un o kemeri KKTC'ye getirmek için elinden gelenin en iyisin yapacağından hiç şüphesi olmadığını belirtti.