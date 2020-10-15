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Tatar: “Türkiye ile kavgalı bir Cumhurbaşkanı ile hiçbir yere varamayız”

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Girne Karşıyaka’da açık havada düzenlenen toplantıda partililere hitap etti.

15 Ekim 2020 Perşembe 13:03
Tatar: “Türkiye ile kavgalı bir Cumhurbaşkanı ile hiçbir yere varamayız”
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UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, elbette, KKTC’nin sonsuza kadar yaşaması, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliği ve özgürlüğü için mücadele edileceğini, ancak Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs konusu ile iç konularda başarısız, Türkiye ile kavga eden bir Cumhurbaşkanı ile hiç bir yere varmayacağını, böyle bir Cumhurbaşkanı’nın ne halkına ne de ülkesine bir yarar sağlayamayacağını vurguladı. 
Girne Milletvekili Ünal Üstel’in de hazır bulunduğu gecede, ilk sözü alan Lapta Belediyesi Eski Başkanı Fuat Namsoy, Ersin Tatar’ın etrafında kenetlendiklerini söyledi.
“Ersin Tatar’ın seçimi kazanmasının sadece parti başarısı değil, KKTC’nin geleceği açısından tarihi öneme sahip olduğuna” işaret eden Namsoy, “ Anavatanımızla gönül birliği içinde yeni bir geleceğe Sayın Ersin Tatar ile yürümeye hazırız. Pazar Günü sandıklara gideceğiz ve KKTC’nin geleceğini emin ellere teslim edeceğiz” diye konuştu.

TATAR
UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar da, geceyi düzenleyenlere ve yoğun katılıma teşekkür ederken, UBP’nin gücü yanında, halkın tüm kesimlerinden onay almanın önemine vurgu yaptı

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Bu seçimin bir oy vermenin ötesinde, bir yol ayrımı niteliği taşıdığına işaret eden Tatar, “ Bizler, KKTC devletine inanan, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyen bir siyasi geleneğin temsilcileri olarak, Cumhurbaşkanlığı’nı mutlaka kazanmak zorundayız. 2015’te kaybettiğimiz Cumhurbaşkanlığı’na çok yakınız ve sizlerin heyecanından görüyorum ki, kazanmaya çok ama çok yakınız” dedi.
Mustafa Akıncı’ya, “Kıbrıs Türk Halkı’na Türkiye’yi kötülemekten vazgeçme” çağrısı yapan Tatar, “Sayın Akıncı, Türkiye’yi sevdiğini söylüyor ama hakarete varan sözlerle Türkiye’yi hedef alıyor. Mağdur edebiyatı yapmayı gelenek haline getirmiştir. KKTC Devleti gelecekte, iki eşit devlete dayalı çözümün en önemli unsuru olacaktır. Anavatan Türkiye ile birlikte, bölgesel gelişmelerin ana aktörü olma yolunda yerini alacaktır. Kimse bizi 50 yıl daha Federasyon masalarında tutamaz. Halkımız yeni bir geleceği çoktan hak etmiştir. Pazar günü yeni geleceğin ilk adımıdır” diye konuştu.
Tatar, ”KKTCye inanan, Kıbrıs Türk Halkının bu topraklarda onuru ile başı dik ve refah içerisinde yaşanması için mücadele veren hiçbir zaman Türkiye’ye sırt dönmeyen, onun güvencesine sahip çıkan bir halkız. Bu inançla yolumuza devam ediyoruz. Yolumuz açık olsun” şeklinde konuştu

 

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Son Güncelleme: 15.10.2020 13:13
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Karşıyaka Toplantı
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