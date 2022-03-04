banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şubat ayı enflasyonu açıklandı
Şubat ayı enflasyonu açıklandı
Falyalı cinayeti zanlıları cezaevine gönderildi
Falyalı cinayeti zanlıları cezaevine gönderildi
Denktaş: Bu durum ülkenin utancıdır
Denktaş: Bu durum ülkenin utancıdır
Arıklı: “Bana birkaç aylık zaman verin...”
Arıklı: “Bana birkaç aylık zaman...
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
banner405

Tatar, Türkiye Futbol Şöhretler Karması Ekibini Ve Yatırımcıları Kabul Etti

04 Mart 2022 Cuma 16:30
Tatar, Türkiye Futbol Şöhretler Karması Ekibini Ve Yatırımcıları Kabul Etti

TATAR: “ÖNEMLİ YATIRIMCILARIN ÜLKEMİZE İLGİ DUYMASI MUTLULUK VERİCİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen Futbol Şöhretler Karması ekibini ve yatırımcıları kabul ederek görüştü. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre kabulde yaptığı konuşmada, spor dünyasının topluma mal olmuş değerli insanlarını ve yatırımcılarını kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen önemli yatırımcıların ülkeye ilgi duymasının mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi. 

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs’ın, konumu açısından değerli bir ada olduğunu, KKTC’nin güçlenmesinin hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı ve güvenliği için önemli olduğunu ifade etti. Yatırımı, ülkeye çekebilmenin en büyük temennisi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; doğru, kalıcı ve güvenilir işlere imza atılmasını dileyerek katkı koyanlara teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.   

banner341
Ülkeye  yatırım yapacak olan Barış Uçarer ise bu yatırımlara dikkat çekmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Futbol Şöhretler Karması arasında bir dostluk maçı düzenlediklerini belirtti.

Barış Uçarer, yapılacak yatırımların tanıtım gecesinde, imzalı forma satışı gerçekleştireceklerini ve toplanacak olan ücretlerin ise sivil toplum örgütlerine bağışlanacağını sözlerine ekledi.

Kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür eden Uçarer, kendisini yarın oynanacak olan dostluk maçına davet etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 04.03.2022 17:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Hayat Ormanı Fidan Dikme Etkinliği” yapıldı
“Hayat Ormanı Fidan Dikme Etkinliği” yapıldı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Narenciye bahçesindeki kuyudan çıkarılan 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda…
Narenciye bahçesindeki kuyudan çıkarılan 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımda…
Din İşleri Başkanlığı’nda ihtida töreni gerçekleşti
Din İşleri Başkanlığı’nda ihtida töreni gerçekleşti
Pilli: "Poliklinik hizmetlerinde düzenlemeler yapılacak"
Pilli: "Poliklinik hizmetlerinde düzenlemeler yapılacak"
Polis, Ercan’da  5,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Polis, Ercan’da  5,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Arıklı: “Reformları birlikte hayata geçireceğiz”
Arıklı: “Reformları birlikte hayata geçireceğiz”
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan “Ukrayna’ya Yardım Eli”
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan “Ukrayna’ya Yardım Eli”
Ticaret Odası: “Elektrik zammı topluma pahalılık ve işsizlik olarak geri dönecek”
Ticaret Odası: “Elektrik zammı topluma pahalılık ve işsizlik olarak geri dönecek”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim