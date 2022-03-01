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Tatar, Sharma ve Lillie’yi kabul etti

TATAR: “SAVAŞ NEDENİYLE YAŞANAN İNSANLIK DRAMLARI SONA ERMELİ”

01 Mart 2022 Salı 15:45
Tatar, Sharma ve Lillie’yi kabul etti

TATAR: “SAVAŞ NEDENİYLE YAŞANAN İNSANLIK DRAMLARI SONA ERMELİ”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Çözüm Süreci Koordinatörü Büyükelçi Ajay Sharma ve İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekâtındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan savaşın ivedilikle sona ermesinin önemine dikkat çekti.
Diyalog mekanizmasının çalıştırılarak barışın tesis edilmesi temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Savaş nedeniyle yaşanan insanlık dramları sona ermeli” dedi.
“KIBRIS TÜRKÜ’NÜN EGEMENLİĞİNİN VE EŞİT ULUSLARARASI STATÜSÜNÜN TEYİT EDİLMESİ DURUMUNDA RESMİ MÜZAKERELERE BAŞLAMAYA HAZIRIM”

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Kıbrıs konusuyla ilgili de fikir alışverişinde bulunulan kabulde Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi durumunda, resmi müzakerelere başlamaya hazır olduğunu kaydederek, egemen eşit iki devletin iş birliğine dayanan çözüm modeliyle ilgili Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu yineledi.
2004 Annan Planı referandumu sonrası, Rum tarafının haksız bir şekilde AB’ye üye yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız izolasyonların sona ermemesini eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Brexit sonrası İngiltere’nin, doğrudan ticaret ve izolasyonların kaldırılması gibi konularda Kıbrıs Türklerine yönelik ilişkilerinde daha esnek politikaları hayata geçirebileceğine olan inancının altını çizdi.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve müzakere heyeti üyeleri de hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 01.03.2022 16:09
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