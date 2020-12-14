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Tatar, Ses Kıbrıs WEB TV’ye konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ses Kıbrıs WEB TV’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 11:52
Tatar, Ses Kıbrıs WEB TV’ye konuştu
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Üçlü azınlık hükümetine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu hükümet umarım tamamen seçim hükümeti olmaz” dedi.

Soru üzerine Tatar, “Ben kabineye müdahale etmedim. Kabinenin açıklanmasının ardından birkaç noktada bazı tartışmalar yaşanmış olabilir ama netice itibariyle böyle bir irade ortaya kondu. Herkesin yapacağı hizmetler var. Bakan değişikliği, yeni bir enerji ve yeni bir heyecan” şeklinde konuştu.

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Afrika gazetesinin “Denizdeki su borusunun tamiri KKTC tarafından karşılandı… KKTC’den 900 milyon TL” ifadeleriyle manşetinden duyurduğu haberin sorulması üzerine Tatar, şöyle konuştu:

“KKTC ödedi diye bir durum olamaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin aktardığı kaynaklarla ödendi. Kaynağın bir kısmı su borularına aktarıldı. Susuz mu kalsaydık? 6 gemi, yüzlerce personel ve robotlar, tamirat operasyonunda çalıştı. Maliyeti çok büyük bir proje. Böylesi bir kurak iklimde suyun ne kadar önemli olduğunu zaten gördük…”

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile seçim sonrası görüşüp görüşmediğine ilişkin soru üzerine ise Tatar, “Seçildikten sonra bir kez telefonda görüştük. Yılbaşı öncesinde kendisini arayıp hatırını soracağım. Geçmişe dayalı bir dostluğumuz var” yanıtını verdi.

Azerbaycan ziyaretine ilişkin konuşan Tatar, “Azerbaycan ile bir takım temaslarımız olmuştur. Türkiye’nin de bir girişimi olmuş olabilir ya da olacak. Ama net bir tarih ve kesin bir davet yok” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarSes Kıbrıs WEB TV
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