TATAR: “SAĞLIK, İNSANIN SAHİP OLDUĞUNU EN ÖNEMLİ ZENGİNLİKTİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD), 38. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle organize ettiği Onur Gecesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, etkinlikte ülke sporuna futbolcu, antrenör ve kulüp başkanı olarak önemli hizmetler vererek başarılar elde eden Nurettin Tüzel’e “Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü”nü verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun insan yaşamındaki öneminin altını çizdi ve salgın döneminde sporun ne denli değerli olduğunun bir kere daha ortaya çıktığını kaydetti. Tatar, “Sağlık, insanın sahip olduğunu en önemli zenginliktir” dedi.

“KIBRISLI TÜRK SPORCULAR ŞANS VERİLİRSE NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ”

Kıbrıslı Türklere uygulanan, haksız ve insan haklarına aykırı kısıtlama ve ambargolara rağmen başarılı sporcularla bu engelleri aşıyor olmalarından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gecede ödül alan sporcuları kutlarken, şans verilmesi durumunda Kıbrıslı Türk sporcuların dünya çapında neler yapabileceğini herkese gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk gençlere uygulanan insanlık dışı spor ambargolarının sona ermesi için her platforma mücadele verdiğini kaydederek, BM Genel Sekreteri Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmelerde de bu konuya dikkat çektiğini ifade etti.

“KURUM, KURULUŞ VE ALTYAPISIYLA DAHA GÜÇLÜ BİR KKTC…”

Kurum, kuruluş ve altyapısıyla daha güçlü bir KKTC yaratmak için, maneviyat, birlik, beraberlik ve gücün memleketin geleceği için kullanabilmenin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan önemli yeteneklerin bayrağı dünyanın çeşitli coğrafyalarında gururla dalgalandırdığını belirtti.

Anadolu Efes ile Avrupa şampiyonu olan Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi’nin başarılarına atıfta bulunarak Erten Gazi’yi ve ailesini can-ı gönülden tebrik ederek başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Erten Gazi’nin başka gençlere de ilham kaynağı olmasını temenni etti.

“BU TOPRAKLARDA VAR OLABİLMEMİZ İÇİN, GENÇLERİMİZE UMUTLU BİR GELECEK VAAT ETMEMİZ LAZIMDIR”

“Bu topraklarda var olabilmemiz için, gençlerimize umutlu bir gelecek vaat etmemiz lazımdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, spora yeterince kaynak aktarmanın bir devlet politikası olması gerektiğini söyledi.

Hangi siyasi görüşten olunursa olunsun, gençlerin önünü açarak her alanda başarılı olmalarının her kesim tarafından arzulandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün her alanda var olmaya devam edeceğini kaydetti.

Tatar, sporda çıtanın yükselmesine katkı koyan spor yazarlarına da teşekkür etti ve böylesi gecelerin sporcuların motivasyonlarını artırdığını ifade ederek spor yazarlarının da bu tip başarıları onore ederek teşvik edici olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, aşı oranın daha da artmasıyla normalleşme sürecinin hızlanacağını, spor faaliyetlerinin eski günlerine ulaşacağını da kaydetti.

Ülke sporuna futbolcu, antrenör ve kulüp başkanı olarak önemli hizmetler vererek başarılar elde eden Nurettin Tüzel’in gecede hatırlanmasından duyduğu mutluluğu da dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, vefa duygusunun önemine işaret etti.