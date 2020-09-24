Tatar: “Öğrenciler adaya getirilmelidir”

Mağusa Haber Ajansı
Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Son günlerde online ve yüz yüze eğitim meselesi tabii ki kamuoyunu da meşgul etmektedir. Bizim temennimiz ve dileğimiz yapacağımız çalışmalarla, sizlerle bir takım değerlendirmelerle bu öğrencileri buraya getirmektir. Bütün üniversiteler için bu geçerlidir farklı düşündüğümüzü düşünmüyorum. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde böyle düşündüğünü biliyorum. Gazimağusa esnafının, buradaki iş dünyasınında bu öğrencilerin tekrar buraya gelmesini istediklerini de biliyorum çünkü ekonomik olarak çok önemlilerdir. Şuan da Eğitim Bakanımız ile Ulaştıma Bakanımız da sürekli olarak bu öğrenciyi nasıl buraya tekrar geri getireceğini konuşuyorlar. İnanıyorum ki bunu aşacağız, sizlerinde yurtları vardır, konaklama yerleriniz vardır. Bu öğrencilerimizin buralarda kalmaları suretiyle devletinde denetimi ile bu süreci atlatmak lazım” ifadelerini kullandı.