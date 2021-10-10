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Tatar, “Milli Mücadele Madalya Takdim Töreni”ne katıldı

Cumhurbaşkanı Tatar, “Milli Mücadele Madalya Takdim Töreni”ne katıldı..

10 Ekim 2021 Pazar 11:00
Tatar, “Milli Mücadele Madalya Takdim Töreni”ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi verdiğini ifade ederek, “Tüm dünyaya bağımsızlığımızı özgürlüğümüzü haykırıyoruz. Yeni politikamız iki eşit egemen devlet olarak varlığımızı kabul ettirmektir” dedi. 
Tatar, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği tarafından düzenlenen “Milli Mücadele Madalya Takdim Töreni”ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün yıllardır büyük bir cesaretle verdiği milli mücadelenin, onur ve haysiyet meselesi olduğunu vurguladı.
Kıbrıs Türkü’nü geleceğe hazırlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın her geçen gün daha da güçlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadele yıllarında büyük bir cesaret ve vatanperverlik örneği sergileyerek, vatanları için canlarını ortaya koyarak hayatlarını kaybedenleri rahmet ve minnetle andı, gazilere şükran ve teşekkürlerini sundu.


“1974 ÖNCESİNE DÖNMEYECEĞİZ” 
Türk askerinin adadan ayrılmasının asla kabul edilemeyeceğini, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda hür bir şekilde güvenlik içerisinde var olmaya devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti: 

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“Milli Mücadele bizim için onur haysiyet meselesidir. Bütün dünyaya bağımsızlığımızı özgürlüğümüzü haykırmak istiyoruz. Yeni politikamızla iki egemen eşit devlet olarak var olmak istiyoruz. 1974 öncesine dönmek istemiyoruz. Türk askerinin Ada’dan ayrılmasını asla kabul etmeyiz. Kendi egemen kendi hür yaşama talebimiz dünya devletleri tarafından da görülmesi gerekir.” 
Cumhurbaşkanı Tatar, törende, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele yıllarında Rumların taarruz hazırlıklarını görerek BM’nin tedbir alması için uğraş veren ve özellikle Erenköy direnişinde Kıbrıslı Türklerin yanında yer alan İsveçli Teğmen Lars Willy Lindh’e plaket takdim etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Lindh’e plaketi takdim ederken, “Dünya tarihinde böyle cesur insanlar da çıkabiliyor” diyerek cesareti için Teğmen Lindh’e teşekkür etti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, kurum olarak BM’nin Kıbrıs Türkü’ne yapılan kimi saldırılara seyirci kaldığının da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca 1964 yılında şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i de rahmet andı.
Plaketi alan İsveçli Teğmen Lars Willy Lindh’de Türkçe olarak yaptığı konuşmasında çok mutlu olduğunu ve onur duyduğunu ifade etti. Tören madalya takdimleriyle tamamlandı.
 

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Son Güncelleme: 10.10.2021 11:09
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