Tatar Kırşehir’de temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırşehir temasları çerçevesinde dün ilk olarak Kıbrıs gazileri ile yemekli toplantıda buluştu.

Tatar, gaziler buluşmasının ardından gençlerle Ahi Evran Külliyesi’nde bir araya geldi. Tatar, bugün sabah ise yerel basınla kahvaltılı toplantıda söyleşi yaptı.

Gaziler ile yapılan toplantıda, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gaziler ile buluşmasında yaptığı konuşmada, gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu söyledi.

“Gaziler baş tacımız demektir” diyen Tatar, genç yaşta Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşması için savaşan tüm gazilere minnetlerini sundu, şehitleri andı.

Bugün Mavi Vatan, hava sahası, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunabilmelerinin Mehmetçik sayesinde olduğunu ifade eden Tatar, “48 yıl sonra sizi kutlamak isterim” dedi.

KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye ile bağlarını, gönül birliğini hiç bozmadığını, ilişkileri geliştirmek için de çok mücadele verdiğini ve ilişkilerin bugün çok daha yoğun bir şekle geldiğini ifade eden Tatar, kaynaşmanın 1974 öncesine göre çok daha anlamlı ve güçlü olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta federasyon temelinde bir anlaşmanın artık geride kaldığını, Kıbrıs Türk halkının referandumda “Evet” dediğini ancak AB’nin “hayır” diyen Rumları bütün adanın hükümeti gibi üyeliğe kabul edildiğini anlatan Tatar, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıklara değindi.

Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının bağlarının koparılmasına asla izin vermeyeceklerini, Kıbrıs’ta artık iki devlet olduğunu ifade eden Tatar, KKTC’nin ortadan kaldırılacağı, Kıbrıs Türk halkının Rum’a yama olacağı bir anlaşmayı kabul etmelerini kimsenin beklememesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’ta kendisinin Cumhurbaşkanı seçilmesiyle yeni bir dönem başladığını, Maraş açılımı, egemenlik temelinde iki devlet siyasetinin Türkiye’nin desteğiyle tüm dünyaya ilan edildiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının vatan için çok şehit verdiğini, bugün Kıbrıs’ta bir Türk devleti olduğunu söyledi ve KKTC devleti sayesinde geleceğe güvenle baktıklarını belirtti.

“KKTC Doğu Akdeniz’de bir Serhat vatandır. KKTC Türk ulusunun büyük bir başarı öyküsüdür” diyen Tatar, birçok ülkenin şimdi Doğu Akdeniz’de bir pozisyon almaya çalıştığını ancak ilelebet yaşayacak KKTC’nin, Anavatanı Türkiye’den koparılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Yeni siyasetin; yan yana yaşayan iki ayrı devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs’a barışın 1974’te geldiğini, şimdi devlet ve egemenliğe sahip çıktıklarını, KKTC’nin, Türkiye’nin Akdeniz’e açılması ve güvenliği için de önemli olduğunu anlattı.

“KKTC’yi yaşatmak güçlendirmek hepimizin görevidir. Kıbrıs Türk halkı Türk ulusunun kopmaz parçasıdır” diyen Tatar, gönül bağlarını güçlendirmek, daha da yakın olmak için çalışmaya devam edeceğini, ziyaretleri sürdüreceğini söyledi.

Tatar, gazilere minnet borçlu olduğunu, çünkü harekat olmasa Kıbrıs’ta Türk nüfusunun bugün yok olmuş olacağını kaydetti.

GENÇLERLE SÖYLEŞİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerle Ahi Evran Külliyesi’ndeki buluşmasında da, Türkiye’yi sürekli ziyaret ettiğini, milli davayı Anadolu’ya, gençlere anlatmanın kendisi için ayrıcalık olduğunu söyledi, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

Kıbrıs’ta artık yeni bir dönemin başladığını, Türkiye’nin desteğiyle Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, egemenlik ve hakları için mücadele verdiğini, iki devlet siyasetinin dünyaya anlatıldığını ifade eden Tatar, Kıbrıs’ın, Türk ulusunun milli davası olduğuna işaret etti.

Bugün kendisine Türk ulusunun haklarını uluslararası alanda savunduğu için Fahri Doktora takdim edildiğini söyleyen Tatar, bundan onur duyduğunu ifade etti, teşekkür etti.

“Esas olan millet vatan bayraktır” diyen Tatar, “Bir abi, amca” olarak bunları söylediğini ancak en genç izleyici kadar da dinamik ve heyecan dolu olduğunu söyledi. Tatar, her zaman amacının halkının hak ve menfaatlerini korumak olduğunu vurguladı.

Tatar, milli mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkının yaşadığı katliamlar ve acıları da anlatarak, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, Barış Harekatı ile bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

Öğrencileri KKTC’ye davet eden Tatar, her zaman Türkiye’ye gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bağların güçlenmesi için çalışacağını söyledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın organize ettiği söyleşide, Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin sorularını da yanıtladı. Karşılıklı sohbet şeklinde geçen etkinlikte, Tatar, Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk halkına karşı haksızlıklara ve dayatmalara “artık yeter” dediklerini ve Kıbrıs’ta yeni işlere başladıklarını, yeni siyaseti ortaya koyduklarını, haklarını, hukuklarını sonuna kadar savunacaklarını, KKTC’nin ilelebet yaşayacağını vurguladı.

Tatar, KKTC’nin tanınması konusunda samimiyet ortaya konulmasının önemine de vurgu yaptı.

YEREL BASINLA BULUŞMA

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün sabah yerel basınla yaptığı kahvaltılı toplantıda ise, Kırşehir’de çok güzel ağırlandığını, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin, Türk halkının kopmaz parçası olduğunu ifade ederek, basın mensuplarına Kıbrıs tarihi ve milli mücadele yıllarını anlattı.

Kıbrıs Türk halkının o yıllarda her türlü insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ancak Türkiye’nin desteğiyle KKTC devletini kurduğunu, bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuştuğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs müzakere süreçlerini anımsattı, Kıbrıs’ta bugün iki bağımsız egemen devlet bulunduğunu, KKTC’nin artık bölgede önemli bir güç olduğunu, Türkiye’nin desteğiyle de daha da gelişeceğine inanç belirtti.

Kıbrıs Türk halkının verilen sözlere rağmen AB tarafından da haksızlıklara uğradığını, “hayır” diyen Rumların üyeliğe kabul edildiğini anlatan Tatar, Kıbrıs Türk halkı olarak hep bu haksızlıkları gördüklerini, o yüzden Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Tatar, Kıbrıs’ın milli dava olduğunu, Türkiye’nin güvenliğini de yakından ilgilendirdiğini işaret ederek, Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tatar, yerel basına, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs konusundaki yeni siyaseti, iki devletin savunulmasının önemini, egemenlik, Doğu Akdeniz, Maraş açılımı, Mavi Vatan, Kıbrıs’taki gerçeklere göre bir anlaşma olabileceğiyle ilgili de bilgiler verdi.

Tatar, KKTC’nin turizm eğitim sanayi ve diğer alanları ile ilgili bilgiler verdi, KKTC’nin ziyaret edilmesi gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırşehir temaslarını tamamladı. Tatar bugün Ankara üzerinden İstanbul’a geçecek ve İstanbul’da Emekli Subaylar Derneği’nin düzenleyeceği şehitleri anma etkinliğine katılacak.

Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından bu gece ülkeye dönecek.