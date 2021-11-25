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Tatar: “Kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz”

25 Kasım 2021 Perşembe 18:00
Tatar: “Kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz”

CUMHURBAŞKANI ERSIN TATAR 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatın her döneminde sevgi ve özveriyle destek olan kadınların el üstünde tutulmayı hak ettiğini kaydederek kadına yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetin uygulanmayacağı nesiller için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Tatar, “Kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Sevgi ve fedakârlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, hayatın her rengini hakkıyla taşıyan kadınlarımızı selamlıyorum. Kadınların gerek siyasette, gerekse toplumsal hayatta gerçek anlamda layık olduğu yere ulaşacağı, aile içi şiddetin konuşulmayacağı, kadına yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetin uygulanmayacağı nesiller için hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

 Aile kurumu ve toplum içerisinde çok önemli bir yeri olan kadınların, herkes için birer anne, kız kardeş, eş ve evlat olduğuna işaret eden Tatar, şunları kaydetti:

“Hayatımızın her döneminde sevgi ve özveriyle bize destek olan kadınlarımız el üstünde tutulmayı hak ediyor. Yeryüzünde hiçbir canlı şiddeti hak etmemektedir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, toplumda bir farkındalık oluşturulmasını temenni ediyor; tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum.”

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Son Güncelleme: 25.11.2021 19:43
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