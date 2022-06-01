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Tatar: "İnsanlığın ortak umudu, en değerli varlığımız çocuklarımıza daha mutlu, müreffeh bir gelecek hazırlamak en öncelikli sorumluluğumuzdur"

01 Haziran 2022 Çarşamba 14:04
Tatar: "İnsanlığın ortak umudu, en değerli varlığımız çocuklarımıza daha mutlu, müreffeh bir gelecek hazırlamak en öncelikli sorumluluğumuzdur"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "insanlığın ortak umudu, en değerli varlığımız çocuklarımıza daha mutlu ve daha müreffeh bir gelecek hazırlamak en öncelikli sorumluluğumuzdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı şöyle;

“Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de her yıl 1 Haziran gününü, Dünya Çocuk Günü olarak kutluyoruz.

Yüce meclis tarafından 12 Mart 1996 tarihinde onaylanan Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, tüm çocuklarımızın hakkını yasal zeminde, ülkemizde de garanti altına almaktadır.

İnsanlığın ortak umudu, en değerli varlığımız çocuklarımıza daha mutlu ve daha müreffeh bir gelecek hazırlamak, bizim en öncelikli sorumluluğumuzdur.

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Bugün küresel ölçekte yaşanan savaş ve şiddet olaylarının, gelir adaletsizliği ve yoksulluğun, çocukları derinden etkilediğine üzülerek şahit olmaktayız.

Küresel ısınma başta olmak üzere yaşanan yıkıcı çevre felaketleri, dünyevi kaynakların kirlenmesi ve gittikçe tükenmesi gibi olgular da insanlığın umudu olarak nitelendirdiğimiz çocuklarımız ve gelecek kuşakların yaşamı için en önemli tehdit olarak karşımızda duruyor.

Bu bağlamda, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin takipçisi olmanın yanı sıra, sürdürülebilir bir çevre için çabalamak, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen COP26 İklim Zirvesi'nde, iklim değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemlere de harfiyen riayet etmek, dünya barışına ve kardeşliğine katkı koymak, gelir adaletsizliği ve yoksulluğa karşı mücadele etmek, tarihi bir sorumluluk olarak bizi beklemektedir.

Çocuklarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak, karşı karşıya bulundukları olumsuzlukları gidermek, yaşam koşullarını iyileştirmek, beklentilerine yanıt oluşturmak ve sorunlarına çözüm üretmek için hiçbir özveriden kaçınmamalıyız.

Tüm bunların ışığında, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın egemen devletlerinde güven, huzur ve refah içerisinde özgürce yaşamaları için var gücümle çalışacağımı vurgulamak istiyorum.

Ahlak ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek için aile ocağından başlayıp yaşamın her alanında toplum olarak üzerimize düşecek görevleri harfiyen yerine getireceğimize olan inancımı ifade ederken, tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor ve sevgiyle kucaklıyorum.”

(AK/ÖK)

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