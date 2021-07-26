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Tatar: “Eşdeğercilerin puanları değerlendirilmeli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney’de mal bırakanların eşdeğer olarak mülkiyet edinmelerinin en doğal hakları olduğunu belirterek, “Bizim devletimiz, KKTC kanunları ve Anayasası buna olanak tanıdı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:45
Tatar: “Eşdeğercilerin puanları değerlendirilmeli”

 Eşdeğercilerin bir kısmına mallarının karşılığının verilememesi devletin sorumluluğundadır. Bu insanların puanları vardır. Bunun mutlaka değerlendirilmesi lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Taner Derviş’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Taner Derviş, Güney Kıbrıs’ta bırakılan mallar ile Vakıf mallarının, devletin mülkiyet temelini oluşturduğunu vurgulayarak, bu konuda gereken bütün desteği sağlayamaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, 1974’ten sonra yaşananlara bakıldığında KKTC’nin altyapısının, bütün yatırımlarının, Kıbrıs’ın gerçeklerine göre bir takım düzenlemelerin yapıldığını, hak sahibi olduğunu, bütün dünyaya da bunları anlattıklarında gerçekten Kıbrıs Türk halkının haklı olduğunun açık ve net olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti: 

“Taşınmaz Mal Komisyonu, uluslararası hukukun tanıdığı bir kurum, bir mahkeme, içinde yabancı hakimlerin de olduğu, AİHM’in de kabul gördüğü bir kurum olup burada çeşitli müracaatların değerlendirilmesinde önemli bir görevi vardır. Maraş açılımında da bunu gündeme getiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle de bir takım açılımlar yaptık. Maraş’ta da dediğimiz, hak sahipleri Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmak suretiyle kendi haklarını arayabilirler.”

“ULUSLARARASI HUKUKA TERS DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE”

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yetkili kurum olması görüşünde olduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının uluslararası hukuka ters düşmeyecek şekilde gerçekleştiğini kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Kapalı Maraş’ta bölgenin yüzde üç buçukluk bölümünün sivil idareye dönüştürülmesi yönünde Bakanlar Kurulu’nca alınan kararla, hak sahibi eski sakinlerin de yerleşme hakkının olabileceği bir ortam yaratıldığını ve açılım sürecinin devam ettiğini belirtti.

Bıraktıkları mallara karşılık haklarını alamayanların da mutlaka beklentilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC emin adımlarla yoluna devam etmektedir” dedi.

1974’ten sonra büyük yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi sonucunda, yapılan büyük projeler ve yatırımlarla KKTC’nin toprağının değer kazandığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının gösterdiği irade ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mavi Vatan’da KKTC’nin statüsünün yükseldiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin karşılıklı sağladığı güvenliğin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu bağlamda KKTC ziyaretinde yaptığı açıklamalar ve verdiği mesajların önemine dikkat çekti.

Tatar, adaletli bir yapının önemini vurgulayarak, tüm bu düzenlemelerin kurgulanması ve ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta ancak yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devletin iş birliği ile anlaşma olabileceğini sözlerine ekledi. 

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol ve Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 26.07.2021 16:53
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısCumhurbaşkanı Ersin Tatar
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