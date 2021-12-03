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Tatar: “Engelli vatandaşlarımız hiçbir zaman yalnız değildirler”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Engelli vatandaşlarımız hiçbir zaman yalnız değildirler.

03 Aralık 2021 Cuma 19:15
Tatar: “Engelli vatandaşlarımız hiçbir zaman yalnız değildirler”

Her zaman devletin hükümetleri, belediyeleri, sivil toplum örgütleri sizlerin yanındadır” dedi ve halkın da engellilerin sorunlarının aşılması konusunda hassasiyet ve duyarlılık ortaya koyduğunu dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk başkanlığındaki bazı dernek yetkililerini kabul etti. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Yücetürk’ün yanı sıra, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mali İşler Sorumlusu Fikri Gürpınar, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Disiplin Kurulu Başkanı Zehra Yücetürk, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Sekreteri Sevgi Şair Göktaş ve Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Asbaşkanı A. Raşit Kenan yer aldı. 
TATAR: “ÖZEL EĞİTİM YASASI DAHİL YASAL DÜZENLEMELERİN SEÇİMLERDEN SONRA TAMAMLANABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR GÜNDEMDE”

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Tatar, kabuldeki konuşmasında, maliye bakanlığı ve başbakanlık yaptığı dönemlerden beridir engelli bireylerin ve derneklerin sıkıntılarının aşılması için elden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, KKTC devletine, engellilerin ve tüm vatandaşların sıkıntılarının aşılması için görevler düştüğü bilinci içerisinde olunduğunu kaydetti.  
Sorunların aşılmasının zaman aldığını ancak birtakım ihtiyaçların giderilmesi için Özel Eğitim Yasası dahil yasal düzenlemelerin seçimlerden sonra tamamlanabilmesi için çalışmaların gündemlerinde olduğunu belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de konu ile ilgili çalışmaları olduğunu, çeşitli kurum ve kuruluşlarla çeşitli temaslarla çalışmaları paylaştıklarını ifade etti.
Tatar, engellilerin sıkıntıları konusunda ortaya konulan iradenin önemine işaret etti ve engelli vatandaşlara sevgi ve saygılarını gönderdi. 
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Yücetürk ise, engellilerin taleplerini içeren 15 maddelik belgeyi Cumhurbaşkanı Tatar’a iletti ve ülkede engellilerin karşılaştığı sıkıntıları aktardı.
 

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Son Güncelleme: 04.12.2021 03:01
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