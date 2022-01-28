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Tatar: “ En büyük temenni ve dileğimiz KKTC’nin güçlenerek yoluna devam etmesi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Ticaret Odası’nda Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

28 Ocak 2022 Cuma 17:15
Tatar: “ En büyük temenni ve dileğimiz KKTC’nin güçlenerek yoluna devam etmesi”

TATAR
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri’nin ticaret, ekonomi ve sanayisiyle 5 bin yıllık kadim bir kent olduğunu belirtti.
Kayseri’de gördüğü yakınlık için teşekkür eden Tatar, dün Kayseri Üniversitesi’nde kendisine verilen fahri doktorayı memnuniyetle alarak, bir konferans verdiğini ifade etti.
En büyük temenni ve dileklerinin KKTC’nin güçlenerek yoluna devam etmesi olduğunu dile getiren Tatar, Türkiye’nin kurum ve kuruluşları ile aradaki bağların güçlenmesiyle birlik ve beraberliğin pekişmesinin önemini belirtti.
Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının büyük bir mücadele verdiğini ve vermeye devam ettiğini dile getiren Tatar, Doğu Akdeniz’in farklı ülkelerin ilgi duydukları bir coğrafya olduğunu söyledi. 
“Mavi Vatan”da Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC’nin egemenlik haklarının savunulması için çalıştıklarını ifade eden Tatar, KKTC halkının refahını korumanın ve ileriye umutla güvenlik içerisinde taşımanın hedefleri olduğunu dile getirdi.

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TC’nin bu coğrafyada en büyük ve güçlü ülke olması dolayısıyla KKTC’ye verilen desteğin devamının temennileri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin sektörlerine bakıldığında Kayseri ile bağların oluştuğunu ifade etti. Tatar, tarihten gelen akrabalık ve gönül bağları olduğunu da kaydetti.
İş birliğinin artması gerektiğini dile getiren Tatar, “Onun için buradayız” dedi. KKTC’den Kayseri’ye sevgi ve selamlar getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri’den Ercan’a direkt uçuşların başlaması dileğini ifade etti.
“KKTC’nin en büyük nimeti turizmidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, aradaki ilişkilerin gelişmesinin kendilerine güç vereceğini söyledi.
GÜLSOY
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, odanın tarihçesinden bahsederek, Kayseri’nin Türkiye’nin omurgasını oluşturan İç Anadolu bölgesinin tam ortasında olduğunu söyledi. 
Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde de bulunuldu.
 

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Son Güncelleme: 28.01.2022 18:32
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