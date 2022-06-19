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Tatar'dan Rum Yönetimi'ne terör örgütü PKK tepkisi

19 Haziran 2022 Pazar 10:15
Tatar'dan Rum Yönetimi'ne terör örgütü PKK tepkisi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) gerçekleştirilen bir askeri tatbikata PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunda ismi yer alan Lazaras Mavros'un katılmasına tepki göstererek, "Ne ilginçtir ki Öcalan'a GKRY pasaportu veren yönetim, o ismi (Mavros) şu anda orada tatbikatta kullanıyor. Gerçekten bunları anlamak mümkün değildir." dedi.

Girne bölgesinde katıldığı bir açılışta konuşan Tatar, Kıbrıs Rum kesiminin barış ve komşuluk ilişkilerinden bahsetse de orada Türkiye'ye karşı hoşnutsuzluk ve ahlak dışı faaliyetlerin olduğunu kaydetti.

Tatar, "Kıbrıs Rum kesiminde papazların silah tutarak tatbikata katılmalarının dışında geçen gün de (PKK elebaşı) Abdullah Öcalan'a zamanında verilen sahte pasaportta ismi olan kişiyi (Rum gazeteci Lazaros Mavros) bir tatbikatta silah tutarken gördük. Ne ilginçtir ki Öcalan'a GKRY pasaportu veren yönetim, o ismi (Mavros) şu anda orada tatbikatta kullanıyor. Gerçekten bunları anlamak mümkün değildir." diye konuştu.

Rum kesiminin bu tavrını "soytarılık" ve "insanlık dışı" olarak tanımlayan Tatar, Yunanistan'ın da Ege Adaları'nda Türkiye'ye yönelik ve uluslararası anlaşmalara aykırı adımlar attığını söyledi.

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Tatar, "Yunanistan, oradaki (Ege Adaları) bu hareketlerini Doğu Akdeniz'e de yaymak suretiyle Anadolu'yu kuşatacaklarını zannediyorlar ama asla böyle bir şey olmayacaktır. Türk milleti buna müsaade etmez. Türkiye ile gönül birliği içerisinde, hukuka ve uluslararası anlaşmalara dayalı bir süreç izlemekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

KKTC'nin ilerleyen süreçte dünyada hak ettiği yeri alacağına ve ekonomik refahının artacağına işaret eden Tatar, bunun en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

Rumlardan skandal bir hareket daha

Kısa bir süre önce gerçekleştirilen Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatında yeni bir skandala imza atılmış, tatbikata katılanlar arasında terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı sahte pasaportta ismi bulunan Rum gazeteci Lazaros Mavros da yer almıştı.

Rum kesiminde daha önce papazlara atış talimi yaptırılması tepki toplamıştı. Rum kesiminde farklı bölgelerde Öcalan'a destek eylemleri de yapılmıştı.

Bu yılın başında GKRY'de terör örgütü PKK/PYD'ye temsilcilik açma izni verilmiş, Türkiye ve KKTC buna tepki göstermişti.

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Son Güncelleme: 19.06.2022 15:28
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