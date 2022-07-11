banner386
banner408
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İskele'de denize girmeyiniz
İskele'de denize girmeyiniz
Kriminal galericiye polis baskını !!!
Kriminal galericiye polis baskını !!!
Yedidalga'da yangın
Yedidalga'da yangın
Girne’de kafede cep telefonu hırsızlığı
Girne’de kafede cep telefonu hırsızlığı
Kumarhanede telefon çalan zanlı yakalandı!
Kumarhanede telefon çalan zanlı yakalandı!
banner404
Flaş Haber
İskele'de denize girmeyiniz
Kapat

Tatar'dan İnönü Şehitleri için mesaj

11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:45
Tatar'dan İnönü Şehitleri için mesaj

"Devletimizden, egemenliğimizden ve özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bu, şehitlerimize ve halkımıza borcumuzdur. İnönü köyünden 11 savunmasız soydaşımızın şehit edilmesi ve sonrasında yaşanan sayısız katliam; 1974 öncesine dönülemeyeceğinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğimizin açık bir göstergesidir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit edilmelerinin 64'üncü yıl dönümünde yarın akşam üstü İnönü'de düzenlenecek törenle anılacak İnönü şehitlerini, yayımladığı mesajla andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “İnönü köyünden 11 savunmasız soydaşımızın şehit edilmesi ve sonrasında yaşanan sayısız katliam; 1974 öncesine dönülemeyeceğinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden vazgeçemeyeceğimizin açık bir göstergesidir” dedi. 

Bu nedenle Kıbrıs Türkü’nün egemen devletinde güvenle ve özgürce yaşayabilmesi için Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde yürütülen siyasete bağlı kalınması gerektiğini belirten Tatar “İnönü şehitleriyle birlikte tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken, emanetlerini her ne pahasına olursa olsun koruyacağımızı vurguluyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

-Pusuya düşürülen otobüste 11 şehit

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan liderliğinin, ENOSİS’i silah zoruyla gerçekleştirebilmek için faşist EOKA terör örgütünü kurduğunu, EOKA terör örgütünün kurulmasıyla birlikte, Kıbrıs Türk halkına yönelik silahlı saldırıların yoğunluk kazandığını, masumları katleden bu zihniyetin tek hedefinin, Kıbrıs’ı bir Yunan Adası’na dönüştürmek olduğunu, 12 Temmuz 1958’de Gazimağusa’ya işçi taşıyan otobüsün EOKA’cılar tarafından pusuya düşürüldüğünü ve 11 Kıbrıslı Türk'ün şehit edildiğini anlattı.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Bu kanlı saldırının üzerinden 64 yıl geçmesine rağmen, Rum zihniyetinin hâlâ değişmediğini görüyoruz. Kıbrıs Türkü’nün, adada en az Rumlar kadar egemen ve eşit olduğunu her koşulda kabullenemediğini sergileyen bu zihniyetle bu nedenledir ki ancak egemen eşit iki devletin iş birliğini öngörecek bir anlayışla çözüme ulaşılabileceğini Anavatan’ımız Türkiye ile birlikte savunmaktayız.

Bu zihniyete göre Rumlar Kıbrıs’ın tek sahibi, Kıbrıs Türkleri ise azınlıktır. Yine bu zihniyete göre Kıbrıs Türkleri, Rumlarla eşit değildir ve sadece azınlık haklarına razı olmalıdır. Yıllarca federasyon kisvesi altında amaçlanan, bu çoğunluk azınlık ilişkisini yaşama geçirmekti. Bu anlayışı, hiçbir hâl ve koşulda kabul etmemiz mümkün değildir. Devletimizden, egemenliğimizden ve özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bu, şehitlerimize ve halkımıza borcumuzdur. İnönü köyünden 11 savunmasız soydaşımızın şehit edilmesi ve sonrasında yaşanan sayısız katliam; 1974 öncesine dönülemeyeceğinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğimizin açık bir göstergesidir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitlere rahmet diledi.

banner360
Son Güncelleme: 12.07.2022 09:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de yakalanan uyuşturucu baronuna sınır dışı
KKTC'de yakalanan uyuşturucu baronuna sınır dışı
İskele'de denize girmeyiniz
İskele'de denize girmeyiniz
Market hırsızları, 2 gün daha tutuklu kalacak!
Market hırsızları, 2 gün daha tutuklu kalacak!
DP Milletvekili Akpınar, Basın Günü Mesajı Yayımladı
DP Milletvekili Akpınar, Basın Günü Mesajı Yayımladı
Akaryakıtın Petco İsimli Şirketten Temin Edilmesi Ve Taşınmasına Karar Verildi
Akaryakıtın Petco İsimli Şirketten Temin Edilmesi Ve Taşınmasına Karar Verildi
Kriminal galericiye polis baskını !!!
Kriminal galericiye polis baskını !!!
Yedidalga'da yangın
Yedidalga'da yangın
Hava durumu..
Hava durumu..
Sağlık Bakanı Altuğra'dan Basın Günü’nü Mesajı...
Sağlık Bakanı Altuğra'dan Basın Günü’nü Mesajı...
Bugün Kurban Bayramı'nın Üçüncü Günü...
Bugün Kurban Bayramı'nın Üçüncü Günü...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim