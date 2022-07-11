Tatar'dan İnönü Şehitleri için mesaj

"Devletimizden, egemenliğimizden ve özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bu, şehitlerimize ve halkımıza borcumuzdur. İnönü köyünden 11 savunmasız soydaşımızın şehit edilmesi ve sonrasında yaşanan sayısız katliam; 1974 öncesine dönülemeyeceğinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğimizin açık bir göstergesidir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit edilmelerinin 64'üncü yıl dönümünde yarın akşam üstü İnönü'de düzenlenecek törenle anılacak İnönü şehitlerini, yayımladığı mesajla andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “İnönü köyünden 11 savunmasız soydaşımızın şehit edilmesi ve sonrasında yaşanan sayısız katliam; 1974 öncesine dönülemeyeceğinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden vazgeçemeyeceğimizin açık bir göstergesidir” dedi.

Bu nedenle Kıbrıs Türkü’nün egemen devletinde güvenle ve özgürce yaşayabilmesi için Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde yürütülen siyasete bağlı kalınması gerektiğini belirten Tatar “İnönü şehitleriyle birlikte tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken, emanetlerini her ne pahasına olursa olsun koruyacağımızı vurguluyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

-Pusuya düşürülen otobüste 11 şehit

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan liderliğinin, ENOSİS’i silah zoruyla gerçekleştirebilmek için faşist EOKA terör örgütünü kurduğunu, EOKA terör örgütünün kurulmasıyla birlikte, Kıbrıs Türk halkına yönelik silahlı saldırıların yoğunluk kazandığını, masumları katleden bu zihniyetin tek hedefinin, Kıbrıs’ı bir Yunan Adası’na dönüştürmek olduğunu, 12 Temmuz 1958’de Gazimağusa’ya işçi taşıyan otobüsün EOKA’cılar tarafından pusuya düşürüldüğünü ve 11 Kıbrıslı Türk'ün şehit edildiğini anlattı.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Bu kanlı saldırının üzerinden 64 yıl geçmesine rağmen, Rum zihniyetinin hâlâ değişmediğini görüyoruz. Kıbrıs Türkü’nün, adada en az Rumlar kadar egemen ve eşit olduğunu her koşulda kabullenemediğini sergileyen bu zihniyetle bu nedenledir ki ancak egemen eşit iki devletin iş birliğini öngörecek bir anlayışla çözüme ulaşılabileceğini Anavatan’ımız Türkiye ile birlikte savunmaktayız.

Bu zihniyete göre Rumlar Kıbrıs’ın tek sahibi, Kıbrıs Türkleri ise azınlıktır. Yine bu zihniyete göre Kıbrıs Türkleri, Rumlarla eşit değildir ve sadece azınlık haklarına razı olmalıdır. Yıllarca federasyon kisvesi altında amaçlanan, bu çoğunluk azınlık ilişkisini yaşama geçirmekti. Bu anlayışı, hiçbir hâl ve koşulda kabul etmemiz mümkün değildir. Devletimizden, egemenliğimizden ve özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bu, şehitlerimize ve halkımıza borcumuzdur. İnönü köyünden 11 savunmasız soydaşımızın şehit edilmesi ve sonrasında yaşanan sayısız katliam; 1974 öncesine dönülemeyeceğinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğimizin açık bir göstergesidir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitlere rahmet diledi.