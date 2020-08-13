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Tatar: “Başarımız, gelecek neslin, UBP’nin ve KKTC’nin başarısı olacak”

13 Ağustos 2020 Perşembe 13:58
Tatar: “Başarımız, gelecek neslin, UBP’nin ve KKTC’nin başarısı olacak”
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UBP LEFKOŞA ÖRGÜTÜ, PARADİSE PARK'TA TOPLANDI

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak “Bizim başarımız, gelecek neslin, UBP’nin ve KKTC’nin başarısı olacak” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Lefkoşa örgütü, dün akşam Paradise Park'ta toplandı.

Toplantıda konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, UBP gibi güçlü ve KKTC’ye inanan bir partinin Cumhurbaşkanlığı yarışını kazanması ile dünyaya verilecek mesajın Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, özgürlüğüne, güvenliğine, haklarına sahip çıkma kararlılığı ve bunun dünyaya haykırılması olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’nın Kıbrıs Türk halkı için anlamının büyük olduğunu kaydeden Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran, Kıbrıs Türk halkının refahını düşünen, Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde olan bir parti olarak bize yakışan bu seçimi kazanmaktır. Bunun için yapacağınız çalışmalar için şimdiden teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“VERECEĞİMİZ MESAJ ÖNEMLİDİR”

UBP’nin geçmişte de çok seçimler geçirdiğini, insanların cesareti ile seçimi kazanmanın kendileri için çok zor olmadığını vurgulayan Tatar, “Teşkilatlarımız hedefe kilitlenerek, vereceğimiz mesaj ve algı önemlidir. Türkiye ile uyumlu bir çalışma yapacak bir kişinin o makama gelmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“KIRGINLIKLARI BİR YANA BIRAKARAK SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ”

Türkiye ile iyi ilişkilerin, yatırımların devam etmesi, istihdam kapasitesinin artırılması, daha fazla refah için seçimin kazanılması gerektiğini işaret eden Tatar, “Kendi içimizde birtakım sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Bunlar dün de vardı, yarın da var olacak. Ama bu seçim parti için, ülke için çok önemlidir. Kırgınlıkları bir yana bırakarak seçimi kazanmak için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜRGÜN’ÜN VERECEĞİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİDİR”

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Hüseyin Özgürgün’ün istifa kararı aldığını, ama UBP olarak Genel Kurul’da istifasını kabul etmeyeceklerini söyleyen Tatar, “Bu da birlik ve beraberliğin bir işareti, seçim arifesinde yanlış anlaşılmaya neden olmaması için yaptığımız açıklama bir cevap niteliğindedir. Özgürgün’ün vereceği destek çok önemlidir” dedi.

“BİZLERİN BAŞARISI GELECEK NESİL VE UBP’NİN BAŞARISI İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

“Biz her şeyin takibindeyiz, bu zamana kadar çok insanların hizmetleri geçti, hepsine teşekkür ediyorum” diyen Tatar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Doğu Akdeniz’deki gelişmelerde KKTC’nin de çok büyük bir anlamı ortaya çıktı. Türkiye bizim güvenliğimiz için çok önemlidir ve vazgeçilmezdir ama Doğu Akdeniz’deki gelişmelerden ortaya çıkmıştır ki KKTC de Türkiye’nin güvenliği için önemli bir noktaya geldi.”

SANER: “PANDEMİDE DE EKONOMİDE DE BAŞARILIYIZ”

Gecede konuşan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de, UBP olarak yeniden hükümet partisi olarak göreve geldikleri günden itibaren birçok olumsuz olay ile karşı karşıya kaldıklarını, 4’lü koalisyonun ülkeyi maaşların ödenemediği bir noktada bıraktığını belirterek, Başbakan Ersin Tatar ve ekibinin ortaya koyduğu kararlı duruş sayesinde bu olumsuzluklarla başa çıkılabildiğini kaydetti.

Ekonomi için açılımın şart olduğunu, ortaya çıkan rakamların KKTC’nin bazılarının övdüğü Rum kesiminden çok daha başarılı bir şekilde açılım sürecini devam ettirdiğini gösterdiğini ifade den Saner:

“UBP sayesinde devlet özel sektöre de çalışanına da yapması gereken katkıları yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. UBP hükümette olmasa bunlar olamayacaktı. Herkesin UBP ile diğerlerinin hükümette oldukları zamanları iyi düşünmesi lazımdır” diye konuştu.

Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını, partililerin ve halkın yapılacak seçiminin öneminin bilincinde olduğunu kaydetti.

GARDİYANOĞLU: “YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ”

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da seçimin startının verildiğini ve ülkede yeni bir sayfa açılacağını belirterek, herkesin bunun bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Gardiyanoğlu “Kırgınlıkları, küskünlükleri, egoları bugünden itibaren gömüyoruz. Tüm örgütlerimize seçime hazırız ve kazanacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 13.08.2020 14:20
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