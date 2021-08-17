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Tatar: “Aşı olmaktan kaçınmayın... Aşı olanlar da dahil herkes tedbirlere uymaya devam etsin”

17 Ağustos 2021 Salı 17:00
Tatar: “Aşı olmaktan kaçınmayın... Aşı olanlar da dahil herkes tedbirlere uymaya devam etsin”

CUMHURBAŞKANI TATAR VE CUMHURBAŞKANLIĞI PERSONELİNİN BUGÜN YAPILAN PCR TESTLERİ NEGATİF OLDUĞU AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin, bugün yapılan PCR test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personelinin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında düzenli olarak haftada iki defa yapılan PCR testlerinin bugün de yapıldığı ve tüm test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

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Açıklamada, salgın sürecinde “gece gündüz çalışan” tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, vatandaşlara aşı olmaktan kaçınmaması çağrısını da yineledi. 
Tatar, aşı olanlar da dahil herkesin tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğini de vurguladı.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2021 17:43
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