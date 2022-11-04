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Tatar, AK Parti Konya Milletvekili Erdem Ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı İle Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

04 Kasım 2022 Cuma 19:00
Tatar, AK Parti Konya Milletvekili Erdem Ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı İle Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya heyetini KKTC’de görmekten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki kadim bağların iletişim dünyasının sağladığı imkanlarla daha da güçlenmekte olduğunu söyledi.

Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak milli vazifelerimizi en iyi şekilde sürdürürken ülkenin güçlenmesi için Anavatan Türkiye’nin desteği ile uğraş verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı münasebetlerin ve temasların artarak sürmesini temenni etti.

KKTC’nin tanıtma faaliyetlerinin ve ülkenin güçlenmesi yönündeki çalışmaların devam etmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Son 50 yılda KKTC, Türk ulusunun bir başarı öyküsüdür” dedi.

Erdem

Konya’nın Selçuklu Belediyesi’nin Girne Belediyesi ile kardeşlik ön protokolünü imzalandığını belirten AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekpastırmacı da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a izlediği siyaseti sonuna kadar desteklediklerini bildirerek teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 04.11.2022 23:15
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