Tatar : “Ada-Sen ‘in açılış ülke demokrasisi için önemli”

BAŞBAKAN TATAR : “ADA-SEN ‘İN AÇILIŞ ÜLKE DEMOKRASİSİ İÇİN ÖNEMLİ”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası’nın (Ada-Sen), Maliye Bakanlığı karşısındaki genel merkez binasının açılışını yaptı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) adıyla 2019 sonunda kurulan ve Genel Başkanlığı’nı Kağan Mındıkoğlu’nun yürüttüğü sendikanın merkezinin açılışına, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve sendika üyeleri katıldı.

Ada-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu’nun teşekkür konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Başbakan Ersin Tatar, sendika merkezinin yer aldığı sokağın, kendi çocukluk anılarıyla dolu olduğunu, özellikle de binanın önceki sahipleri ile duygusal bağları bulunduğunu anlattı.

Başbakan Tatar, sivil toplum kuruluşlarının varlığının önemine de değinirken, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası’nın faaliyete geçmesinin ülke demokrasisi, halkın alım gücünün korunması ve sendikanın çalışma hayatına yapacağı katkılardan dolayı çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasında, birlikte hareket etmenin önemine de değinen Başbakan Tatar, aynı pandemi döneminde olduğu gibi mücadelenin hep beraber yürütülmesinin başarıyı getireceğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.