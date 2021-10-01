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Tatar: “4. Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde harcanan miktarla bizim harcadığımız arasında fark yok”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “New York ziyaretinde 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde harcanan miktarla, bizim harcadığımız miktar arasında fark yoktur” dedi.

01 Ekim 2021 Cuma 16:30
Tatar: “4. Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde harcanan miktarla bizim harcadığımız arasında fark yok”

Cumhurbaşkanı Tatar bugün bir kabulü sırasında New York temasları çerçevesinde yapılan harcamalara yönelik eleştirilere değindi. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, şunları kaydetti:

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“Bir devlet başkanı bir yere gideceğinde, bunun hesabı yapılır.  Ben de minimum düzeyde 6 kişi ile gittim. 4’üncü Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı da bir önceki New York temaslarına 10 kişi ile gitmişti. Ben hiçbir zaman böyle bir konuyu Akıncı döneminde dile getirmedim. Çünkü bu bir devlet meselesidir. Yıllardan beridir kalınan aynı otelde biz de kaldık. Aynı masraflar yapıldı. Aynı biletler kesildi. Benim birkaç gün daha kalma durumum oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine BM Genel Kurulu’ndan önce gerçekleşen Türkevi açılışında orada olmam gerekiyordu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 25 Eylül’de görüştüm. Guterres, tüm temaslar bittikten sonra gayri resmi üçlü yemeğin 27 Eylül’de düzenlenmesini uygun gördü. O bakımdan bizim 2 gün daha orada kalmamız gerekti. Buna rağmen New York’ta Akıncı’nın harcadığı miktarla, bizim harcadığımız miktar arasında fark yoktur.”
 

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Son Güncelleme: 01.10.2021 16:35
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