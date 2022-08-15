Taşkent Şehitleri Düzenlenen Törene Anıldı

Taşkent şehitleri bugün şehitlikte düzenlenen törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakan, milletvekilleri ve askeri erkan katıldı

Törende anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşu, atışı, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Taşkent Şehit Aileleri Komitesi üyesi Ahmet Serkanlar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşma yaptı. Konuşmaların ardından tören şehitliğin gezilmesiyle sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının 1974 yılından önce şiddete maruz kaldığını, Rum ve Yunan ikilisine karşı direndiğini, anavatan Türkiye’nin adaya gelmesiyle özgürlüğüne kavuştuğunu söledi.

KKTC’nin sınırlarının 1974 Barış Harekatı ile belirlendiğini dile getiren Tatar, Barış Harekatını ikinci aşaması sırasında Rumların, Muratağa Atlılar Sandallar’da olduğu gibi Taşkent’te de toplu katliam yaptığını, bu acılar ve yaraları unutmanın mümkün olmadığını belirtti.



Tatar, Doğu Akdeniz’in önem kazandığı bu dönemde KKTC’nin güçlenmesinin önemine işaret ederek, Kıbrıs sorununda da egemen eşitlik temelinde çözüm modelinden yana olduklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün bitmesi ve askerin çekilmesine onay vermenin mümkün olmadığını dile getiren Tatar, “Kırmızıçizgilerimizden asla taviz vermeyeceğiz” dedi. Tatar, taviz vermeden egemenlik haklarını savunmanın şehitlere borçları olduğunu söyledi.

“48 yıldır gözyaşı dinmeyen ailelere sabır diliyorum” diyen Tatar, tüm şehitlere rahmet diledi.

-Serkanlar

Taşkent Şehit Aileleri Komitesi üyesi Ahmet Serkanlar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi tarihinde Taşkent gibi acı dolu sayfalar bulunduğunu söyledi.



Silahlı Rumlar tarafından önce esir alınan silahsız 83 kişinin daha sonra kurşuna dizildiğini, katliamdan sadece bir kişinin şans eseri kurtulduğunu dile getiren Serkanlar, yaşamını yitirenlerin kalıntılarına Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çabaları sayesinde ulaşıldığını ve Taşkent Şehitliği’ne defnedildiklerini belirtti. Serkanlar, iki kişinin ise hala bulunamadığını kaydetti.

Taşkentlilerin yaşadıkları katliamı 2006 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşımak istediklerini ancak davanın reddedildiğini söyleyen Serkanlar, “Bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Serkanlar, şehitlere rahmet dilediği konuşmasında, “Bugün huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

-Benan

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Gürsel Benan, “Şehitlerin yaşadığı acıları unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.



Taşkentlilerin, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde otobüslere bindirilip, Rumlar tarafından öldürüldüğünü söyleyen Benan, “Kıbrıslı Türkler olarak tek güvencemiz Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisidir” diye konuştu. Benan, “Türk oldukları için soykırıma uğratılan insanlarımızı asla unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Türk askerinin 1974 Barış Harekatı ile Türklerin olduğu gibi Rumların da can ve mal güvenliklerini koruma altına aldığını dile getiren Benan, adadaki varlığının 48 yıldır barış ve huzuru sağladığını kaydetti.



“Toprak, bayrak ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden asla vazgeçmeyeceğiz” diyen Benan, iki devletli çözüm için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.