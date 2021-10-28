Tam anlamı ile sağlık rezaleti bu olayın cezasız kalmaması lazım

TAM ANLAMI İLE SAĞLIK REZALETİ BU OLAYIN CEZASIZ KALMAMASI LAZIM

Ergün YAHAT

Bugün akıllara durgunluk veren bir sağlık rezaleti Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde yaşandı.

Mormenekşe Cemal Balses standında saha görevlisi Kemal Yanmaz stad kenarında yapılan kantin çatısına çıkarılan çinkolara yardım ederken bir anda çinkonun geri düşmesi sonrasında yüzünden yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan Yanmaz burda yapılan ilk müdahalenin ardından plastik cerah olmadığı için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırıldı.

Acil servise alınan yaralının burda müdahalesine gerek yoktur denilip ambulans ile geri gönderildi.

Bu kez aile yakınları isyan edip yaralı genci Gazimağusa'da özel bir hastaneye getirip plastik cerahi müdahalesi için ameliyata alındı.

Aile yakınları bu durum düşman olan birine yapılmaz tam anlamı ile bir sağlık rezaleti ileriki günlerde önce bu acil servisi önüne gerekli işlemleri yapmaz ise Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakacaklarını söylediler.

Yaşanan bu üzücü olayı Gazimağusa Devlet hastanesinde görevli yönetici doğrularken olay Mormenekşe köyünde büyük infiale yol açtı.