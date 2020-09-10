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TAK muhabirlerinin de katıldığı “Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı“ tamamlandı

Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı katılımcılara yönelik düzenlenen

10 Eylül 2020 Perşembe 15:33
TAK muhabirlerinin de katıldığı “Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı“ tamamlandı
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 Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı katılımcılara yönelik düzenlenen "Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" sona erdi. 

AA ve TİKA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu kapsamında AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen ve üç gün süren eğitim programı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Azerbaycan, Cezayir, Gambiya, Gürcistan, Irak, Kazakistan,  Mozambik ve Ukrayna'dan 30 kursiyerin katıldığı ve eğitim dilinin İngilizce olduğu program, 7 - 9 Eylül arasında yapıldı. 

Eğitim sürecinde katılımcılara, enerji haberleri ve kaynakları, uluslararası enerji kurumları, dünyada enerji politikaları, enerji diplomasisi ve enerji ekonomisi gibi çeşitli konularda dersler verildi. 

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AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı gazetecilerin TİKA ile ortaklaşa düzenlenen Enerji Muhabirliği Eğitim Programını başarıyla tamamladıklarını belirtti. 

TİKA Dış ilişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de enerji eğitimi programının online olarak düzenlenen ilk seri olduğunu ve devamının geleceğini söyledi.

Tanyeli ayrıca, üç günlük bu programın gazeteciler için oldukça verimli geçtiğini ifade etti. 

Eğitime, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirleri İbrahim Diran ve Özlem Güran Akkorlu da katıldı.

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Son Güncelleme: 10.09.2020 15:58
Anahtar Kelimeler:
ürk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
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