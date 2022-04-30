Taçoy: “Tüm emekçilerin yanında olmayan devam edeceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy mesajında tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak , “Tüm emekçilerimizin bugününü ve yarınını kucaklayıcı, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Emeğin ve alın terinin temsilcisi başta işçilerimiz olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” İfadelerini kullandı.
“AÇIK OLAN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ BİRE İKİ ÖDENMESİ YASAL ZORUNLULUKTUR”
Taçoy, yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere yasal işlem başlatılacağını açıkladı.