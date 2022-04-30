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Taçoy: “Tüm emekçilerin yanında olmayan devam edeceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy 1 Mayıs İşçi  ve Emekçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

30 Nisan 2022 Cumartesi 14:00
Taçoy: “Tüm emekçilerin yanında olmayan devam edeceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy mesajında  tüm  çalışanların  1 Mayıs İşçi  Bayramı’nı  kutlayarak , “Tüm emekçilerimizin  bugününü ve yarınını kucaklayıcı, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Emeğin ve alın terinin temsilcisi  başta işçilerimiz olmak üzere tüm çalışanların  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” İfadelerini  kullandı.

“AÇIK OLAN  ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ BİRE İKİ ÖDENMESİ YASAL ZORUNLULUKTUR”

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Dünyanın birçok ülkesinde 1 Mayıs’ın resmi tatil ilan edildiğini ancak  bu yıl arife gününe denk gelen 1 Mayıs’ta iş yerlerinin büyük ölçüde açık olacağını belirten Taçoy, 1 Mayıs'ta açık olacak olan iş yeri çalışanlarına bire iki olacak şekilde ödeme yapılmasının yasal  zorunluluk olduğunu  kaydetti.

Taçoy,  yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

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Son Güncelleme: 30.04.2022 14:39
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